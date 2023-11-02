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Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещен 2 ноября на официальном портале правовой информации.

Как указано, закон вступает в силу со дня его опубликования.

ДВЗЯИ был принят в сентябре 1996 года. Документ предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в то время как Россия это сделала еще в 2000 году.

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30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ, являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.

Еще в июне Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Глава государства указал, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства.

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