Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ

Около 20% военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили подготовку в зарубежных странах, сообщил 28 января командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

«Если анализировать, сколько [украинских военных] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20% за границей, остальные здесь [на Украине] подготовлены», — указал украинский генерал в беседе с «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Николюк также рассказал, что в настоящее время из-за потерь в рядах ВСУ средний возраст мобилизованных увеличился, в связи с чем появляются некоторые трудности при подготовке военнослужащих.

«Конечно, эти определенные трудности подготовки, выдержку физических нагрузок, необходимо учитывать. Но мы на это влияем, учтем эти изменения», — подчеркнул он.

Ранее, 22 января, глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что в 2024 году порядка 10 тыс. украинских военнослужащих пройдут обучение в Германии. Он добавил, что при необходимости эта цифра будет увеличена.

До этого, 5 января, начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран сказал, что около 34 государств принимают участие в подготовке военнослужащих украинской армии.

3 января украинский военнопленный Евгений Кириллов рассказал о нулевой пользе военной подготовки, полученной солдатами ВСУ в Великобритании. По его словам, британцы не предоставили ни нормальных стрельбищ, ни питания, ни одежды.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.