Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что в 2024 году порядка 10 тыс. украинских военнослужащих пройдут обучение в Германии.

«В настоящее время мы рассчитываем, что в этом году их будет снова около 10 тыс., но при необходимости мы можем увеличить эту цифру. Однако на самом деле нам придется вместе с украинцами взвесить: как долго мы сможем отзывать их с фронта для квалификации и как далеко можно будет продвинуться в квалификации?» — сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Также Фройдинг отметил, что в настоящий момент вопрос переноса обучения на Украину не обсуждается. По его словам, в военном отношении это не имеет смысла. Кроме того, мандат ЕС прямо предусматривает обучение за пределами Украины.

Ранее, 5 января, начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран сказал, что около 34 государств принимают участие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 декабря журналист Die Welt Пауль Ронцхаймер написал, что немецкие спеццентры подготовки солдат ВСУ по эксплуатации танков Leopard 2 недосчитались и половины ожидаемых украинцев.

Портал Business Insider 30 сентября предположил, что провал украинского контрнаступления связан с неправильной подготовкой ВСУ западными партнерами. Отмечалось, что подготовка длительностью в несколько недель не может дать знания, достаточные для противостояния Российской армии, которая считается одной из самых сильных армий мира.

До этого, 10 августа, пленные бойцы ВСУ пожаловались на то, что западные инструкторы не способны обучить украинскую армию противостоять России, так как они сами не сталкивались с подобными противниками.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.