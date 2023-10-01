Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связан с их плохой подготовкой западными инструкторами. Об этом 30 сентября сообщил портал Business Insider.

«Медленный прогресс контрнаступления, начатого Украиной в начале июня, был раскритикован из-за того, что украинские войска не смогли должным образом подготовку, полученную от западных военных. Но что, если проблема не в украинцах, а в западной тактике?» — говорится в статье.

Отмечается, что в связи с этим странам НАТО стоит подумать о трудностях, с которыми они могут столкнуться в случае боевого столкновения без должной воздушной и материально-технической поддержки.

При этом портал указывает, что освоение боевиками ВСУ за несколько недель обучения западной тактики ведения боев, а также ее применение против одной из самых сильных армий мира является крайне непростой задачей. Это демонстрирует явный просчет западных государств, тренировавших этих бойцов.

Ранее, 27 сентября, газета Le Monde написала, что бойцы ВСУ разочарованы уровнем компетенции инструкторов НАТО и качеством обучения у них.

17 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что российские военные уничтожили бригады лучших украинских военнослужащих, которых готовили офицеры НАТО к боям на протяжении девяти лет. При этом, по его словам, на обучении инструкторов альянса были «не люди с улиц, на которых просто надевали форму», а представители офицерского корпуса и профессиональные солдаты.

Солдаты ВСУ 1 сентября пожаловались на проблемы с военной подготовкой, которую проводит НАТО, и на сложную обстановку на фронте. Боевики отметили, что западные инструкторы не понимают реальной ситуации на фронте. Также западные переводчики зачастую не владеют военной лексикой и не могут передавать точные команды или ответы инструкторов, добавили солдаты.

10 августа пленные бойцы ВСУ пожаловались на то, что западные инструкторы не способны обучить украинскую армию противостоять России, так как они сами не сталкивались с подобными противниками.

До этого, 8 августа, британский портал Open Democracy сообщил, что тренировки в странах НАТО оставляют украинские войска «неподготовленными», потому что западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится сражаться.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.