10 августа СМИ пожаловались на то, что западные инструкторы не способны обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) противостоять России, так как они сами не сталкивались с подобными противниками. Военкор «Известий» Александр Сафиулин в четверг, 10 августа, выслушал пленных украинских боевиков и узнал о том, как проходила их подготовка.

Артем Грубыч — пленный боец ВСУ и интернет-знаменитость последних недель. Он решил утаить подробности своей подготовки в Германии на первом допросе, но не успел удалить видео, доказывающее обратное.

Его призвали еще в августе прошлого года, всё это время до плена, куда он попал в конце июля, почти год его вновь собранное подразделение готовили к контрнаступлению. На полигоне через день тренировки штурма домов, захода в окопы. И вот первый бой закончился фактически ничем, рассказал корреспондент.

«Мы выехали в 3:30 утра на трех БМП-1 со стороны Орехова. Нам сказали, что там никого нет, там нужно занять посадку. Мы заехали туда прямо в кольцо к ним, началась стрельба, обстрелы», — вспоминает пленный.

Всю колонну разбили. Пока они занимались эвакуацией раненых, на позиции появились русские солдаты и взяли остатки подразделения в плен. Грубыч только после осознал, что шансов у них изначально не было, сообщил Сафиулин.

«По слухам, ребята, которые тоже попали в плен, что им то же самое почти говорили <…> Мы себе этот вопрос задаем, почему они не предупредили, получается, бросили», — говорит он.

Такие же вопросы и претензии к командирам у его коллеги из другой бригады. На задачу выдвинулась рота на восьми БМП и двух танках.

«Мы не ожидали вообще, что будет какой-то бой. Нас отправили занять посадку <…> и там оставаться, ждать указаний. Нас за полчаса где-то 70% уже не было», — рассказывает военнослужащий ВСУ Сергей Добровольский.

Повсюду были русские солдаты. Фактически Сергей тоже участник контрнаступления: тренировки на полигонах продолжались полгода, его бригаду собрали с нуля, а после отправили в бой. Однако так готовят не всех. Другой пленный откровенно разочарован, добавил Сафиулин.

«Из автомата всего я выстрелил 25 патронов за три месяца <…> В части занимались — строем ходили, книжки, ничем не занимались», — говорит украинский военный Сергей Ухальский.

После, уже на фронте, их отправили на задание — вновь занять пустую посадку и подождать. Вдесятером на танке они выдвинулись фактически вслепую, по рации их вел командир, привел в окружение.

«Мы должны были блокпосты занимать, думаю, специально, хотели проверить — дорога заминирована или нет», — считает Ухальский.

Все пленные говорят об одном — не понимают, почему им не рассказывают правду, а фактически вслепую отправляют на убой. Недообученные, брошенные и теперь озлобленные, в будущем они надеются задать эти вопросы своим командирам лично, резюмировал корреспондент.

Ранее в этот день британский портал Open Democracy сообщил, что тренировки в странах НАТО оставляют украинские войска «неподготовленными», так как западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится сражаться ВСУ. В частности, Запад долгое время вел войны с повстанцами на Ближнем Востоке, что подразумевало бой в городских условиях, в то время как ВСУ большую часть времени находятся на ровной местности.

6 августа сообщалось, что военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили на базу «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) для подготовки боевиков. На Украине также находились инструкторы британской программы OP ORBITAL, которые должны были подготовить украинских военных из числа мобилизационного резерва.

23 июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал, как инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в качестве членов заградительных отрядов. Российские войска регулярно фиксируют речь наемников в радиоэфире, про них также рассказывают пленные солдаты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.