В ВСУ пожаловались на неспособность инструкторов Запада подготовить солдат
10 августа СМИ пожаловались на то, что западные инструкторы не способны обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) противостоять России, так как они сами не сталкивались с подобными противниками. Военкор «Известий» Александр Сафиулин в четверг, 10 августа, выслушал пленных украинских боевиков и узнал о том, как проходила их подготовка.
Артем Грубыч — пленный боец ВСУ и интернет-знаменитость последних недель. Он решил утаить подробности своей подготовки в Германии на первом допросе, но не успел удалить видео, доказывающее обратное.
Его призвали еще в августе прошлого года, всё это время до плена, куда он попал в конце июля, почти год его вновь собранное подразделение готовили к контрнаступлению. На полигоне через день тренировки штурма домов, захода в окопы. И вот первый бой закончился фактически ничем, рассказал корреспондент.
«Мы выехали в 3:30 утра на трех БМП-1 со стороны Орехова. Нам сказали, что там никого нет, там нужно занять посадку. Мы заехали туда прямо в кольцо к ним, началась стрельба, обстрелы», — вспоминает пленный.
Всю колонну разбили. Пока они занимались эвакуацией раненых, на позиции появились русские солдаты и взяли остатки подразделения в плен. Грубыч только после осознал, что шансов у них изначально не было, сообщил Сафиулин.
«По слухам, ребята, которые тоже попали в плен, что им то же самое почти говорили <…> Мы себе этот вопрос задаем, почему они не предупредили, получается, бросили», — говорит он.
Такие же вопросы и претензии к командирам у его коллеги из другой бригады. На задачу выдвинулась рота на восьми БМП и двух танках.
«Мы не ожидали вообще, что будет какой-то бой. Нас отправили занять посадку <…> и там оставаться, ждать указаний. Нас за полчаса где-то 70% уже не было», — рассказывает военнослужащий ВСУ Сергей Добровольский.
Повсюду были русские солдаты. Фактически Сергей тоже участник контрнаступления: тренировки на полигонах продолжались полгода, его бригаду собрали с нуля, а после отправили в бой. Однако так готовят не всех. Другой пленный откровенно разочарован, добавил Сафиулин.
«Из автомата всего я выстрелил 25 патронов за три месяца <…> В части занимались — строем ходили, книжки, ничем не занимались», — говорит украинский военный Сергей Ухальский.
После, уже на фронте, их отправили на задание — вновь занять пустую посадку и подождать. Вдесятером на танке они выдвинулись фактически вслепую, по рации их вел командир, привел в окружение.
«Мы должны были блокпосты занимать, думаю, специально, хотели проверить — дорога заминирована или нет», — считает Ухальский.
Все пленные говорят об одном — не понимают, почему им не рассказывают правду, а фактически вслепую отправляют на убой. Недообученные, брошенные и теперь озлобленные, в будущем они надеются задать эти вопросы своим командирам лично, резюмировал корреспондент.
Ранее в этот день британский портал Open Democracy сообщил, что тренировки в странах НАТО оставляют украинские войска «неподготовленными», так как западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится сражаться ВСУ. В частности, Запад долгое время вел войны с повстанцами на Ближнем Востоке, что подразумевало бой в городских условиях, в то время как ВСУ большую часть времени находятся на ровной местности.
6 августа сообщалось, что военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили на базу «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) для подготовки боевиков. На Украине также находились инструкторы британской программы OP ORBITAL, которые должны были подготовить украинских военных из числа мобилизационного резерва.
23 июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал, как инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в качестве членов заградительных отрядов. Российские войска регулярно фиксируют речь наемников в радиоэфире, про них также рассказывают пленные солдаты ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.