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Инструкторы НАТО ездили готовить боевиков на базу «Азова» в 2021 году

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили на базу «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) для подготовки боевиков. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы датского посольства в Киеве.

Отмечается, что, согласно вербальной ноте датского посольства от 21 мая 2021 года, на Украину прибыли шесть инструкторов, которые из аэропорта Борисполь направились в 56-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бердянск и Урзуф, где была главная база «Азова».

По данным источника агентства в российских силовых структурах, объекты были изучены российскими военными. Там были обнаружены материалы, указывающие на интенсивное обучение мобилизованных западными офицерами. При этом инструкторы задействовали преступные методы ведения боевых действий.

Из документа следует, что на территории Украины также находились инструкторы британской программы OP ORBITAL, которые должны были подготовить украинских военных из числа мобилизационного резерва. По словам источника агентства, они имели доступ к секретным сведениям, «составляющим гостайну, к которым относятся документы мобилизационного планирования».

Как указал источник, несмотря на то, что Вашингтон признал «Азов» неонацистской организацией и отказал ей в американском финансировании, указанные документы говорят о прямой вовлеченности сил НАТО в подготовку националистических вооруженных формирований еще в 2021 году.

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Ранее, 27 июля, конгрессмен от республиканской партии США Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Украине, пока американский президент Джо Байден не предоставит доказательства, что Киев не передает финансирование от Вашингтона батальону «Азов», Русскому добровольческому корпусу (признан в России террористическим и запрещен) или другим неонацистским вооруженным формированиям.

24 июля жители Мариуполя сообщили, что боевики нацбатальона «Азов» днем ставили на дома светящиеся в темноте метки для корректировки огня. После этого в темное время суток они обстреливали помеченные таким образом здания.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 5 июля заявил, что США запятнали себя позором, поддерживая украинский нацистский режим. Таким образом он прокомментировал пребывание представителей радикальной националистической группировки «Азов» в стране.

25 мая стало известно, что пленный снайпер украинского полка «Азов» вместе с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, а после надругался над убитой женщиной.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 12 мая сказал, что на Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса.

Антонов 8 марта назвал позором чествование в Белом доме члена нацбатальона «Азов» Юлии Паевской. По его мнению, США известно о человеконенавистнической идеологии «Азова», но при этом они всё равно готовы прославлять нацизм, чтобы «насолить» России.

До этого, 14 марта, президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

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