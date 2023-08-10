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Сюжет:

В ВСУ пожаловались на неспособность инструкторов НАТО подготовить солдат к бою

Open Democracy: западные инструкторы не в состоянии подготовить солдат ВСУ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army
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Тренировки в странах НАТО оставляют украинские войска «неподготовленными», так как западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится сражаться, пишет портал Open Democracy со ссылкой на украинских солдат.

«На сегодняшний день более 60 тыс. украинских солдат приняли участие в военной подготовке на Западе. Однако пока НАТО может предложить им только базовую подготовку, перекладывая бремя жизненно важной боевой подготовки на Украину», — говорится в материале от 8 августа.

Автор статьи указывает на ключевую проблему западного обучения — инструкторы никогда не участвовали в конфликте подобного рода или против такого противника, как Россия. В течение многих лет западные армии и их оборонная промышленность были сосредоточены на борьбе с повстанцами на Ближнем Востоке.

По словам старшего сержанта украинской армии с позывным Голландец, западные инструкторы в основном вели боевые действия в городах и поселках — в городских условиях. Украинские военные же большую часть времени находятся на ровной местности.

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6 августа «РИА Новости» со ссылкой на документы датского посольства в Киеве сообщило, что военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили на базу «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) для подготовки боевиков. На Украине также находились инструкторы британской программы OP ORBITAL, которые должны были подготовить украинских военных из числа мобилизационного резерва.

23 июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал, как инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в качестве членов заградительных отрядов. Российские войска регулярно фиксируют речь наемников в радиоэфире, про них также рассказывают пленные солдаты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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