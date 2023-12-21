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В Германии заявили о нехватке украинцев для обучения на танках Leopard 2

Die Welt: у Украины не хватает людей для обучения на танках Leopard 2
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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Немецкие спеццентры подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по эксплуатации танков Leopard 2 недосчитались и половины ожидаемых украинцев. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил журналист Die Welt Пауль Ронцхаймер.

«В учебных центрах, где, к примеру, происходит обучение [военных ВСУ. — Ред.] на танках Leopard 2, в данный момент занято лишь около половины мест. Это значит, что в настоящее время есть нехватка людей для обучения», — указал он.

Помимо этого, журналист отметил, что Украина сейчас сталкивается с серьезной проблемой мобилизации граждан, и впоследствии это может негативно повлиять на положение ВСУ в конфликте.

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Ранее, 5 декабря, AFP сообщило, что ВСУ начали использовать танки Leopard для удержания линии обороны, несмотря на то, что Киев изначально запрашивал бронемашины у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления.

25 ноября издание Business Insider заявило, что поставленные Киеву западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса. Теперь ВСУ в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции замедляются, а российское наступление усиливается, уточнило издание.

18 ноября офицер ВСУ Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции ВС РФ на танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российская армия будет разбегаться при виде западной бронетехники, однако этого не случилось, добавил он.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко 14 ноября обвинил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский именно по просьбе Залужного просит у западных партнеров новые виды техники, однако они не приносят результатов на поле боя.

10 ноября Forbes писал, что ВСУ так и не научились правильно использовать танки Leopard и могут вскоре потерять их все, поскольку машины успешно разбивает Россия.

Пленный военнослужащий ВСУ Леонид Дорош 2 октября рассказал, что его подготовкой перед отправкой на фронт занимались немецкие инструктора. По его словам, они ознакомили его с принципами работы с пулеметом, автоматом, «Панцерфаустом», противотанковой миной и техническими заграждениями, а также возили на военный полигон. Он добавил, что в роли инструкторов выступали и курсанты Львовского военного института, и норвежские военные.

30 сентября Business Insider предположил, что провал украинского контрнаступления связан с неправильной подготовкой ВСУ западными партнерами. Отмечалось, что подготовка длительностью в несколько недель не может дать знания, достаточные для противостояния российской армии, которая считается одной из самых сильных армий мира.

10 августа пленные бойцы ВСУ пожаловались на то, что западные инструкторы не способны обучить украинскую армию противостоять России, так как они сами не сталкивались с подобными противниками.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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