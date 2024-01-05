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В Киеве назвали количество участвующих в подготовке военных ВСУ стран

Генерал ВСУ Таран: в подготовке украинских военных участвуют 34 государства
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Около 34 государств принимают участие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 января сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран.

Так, по его словам, на данный момент организацией мероприятий по военной подготовки солдат украинской армии заняты 34 государства, среди которых США, Великобритания, Канада, Австралия и страны Евросоюза (ЕС). Кроме того, участие принимают Норвегия, Молдавия, Грузия, Албания, Северная Македония, а также самопровозглашенное Косово.

«Распределение «нагрузки» по подготовке на ту или иную страну происходит решением руководства этих структур, в механизмы которого мы не вмешиваемся. Если важно, чтобы я кого-то выделил отдельно, то это США и Германия», — сказал Таран, чьи слова приводит агентство «Армия-информ».

Он добавил, что в состав миссии по военной помощи Киеву не входят Венгрия, Австрия и Хорватия, однако их инструкторы все же задействованы в подготовке украинской армии.

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Ранее, 3 января, украинский военнопленный Евгений Кириллов рассказал о нулевой пользе военной подготовки, полученной солдатами ВСУ в Великобритании. По его словам, британцы не предоставили ни нормальных стрельбищ, ни питания, ни одежды.

До этого, 21 декабря, министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что с начала специальной военной операции (СВО) подготовку в Великобритании прошло 32 тыс. военнослужащих украинской армии. Кроме того, ведомство добавило, что для украинцев был организован рождественский праздник перед отправкой в зону боевых действий.

12 декабря газета The New York Times написала, что обучение солдат ВСУ по американскому образцу оказалось безуспешным. По словам журналистов, оборона России оказалась намного прочнее, чем предполагали в США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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