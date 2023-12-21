Министерство обороны Великобритании подготовило 32 тыс. бойцов ВСУ

С начала специальной военной операции (СВО) 32 тыс. военнослужащих украинской армии прошли подготовку в Великобритании. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Великобритания помогла подготовить 32 тыс. украинских солдат для их продолжающейся борьбы за свободу. Последняя группа военных покинула Великобританию, чтобы вернуться на фронт к Рождеству», — отметили в публикации.

Кроме того, ведомство добавило, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) Соединенного Королевства организовали для украинцев рождественский праздник перед отправкой в зону боевых действий.

19 декабря глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая позиция в конечном счете будет невыгодна для самого Соединенного Королевства.

Тогда же немецкое издание Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что бездействие Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи беспокоит Киев. Собеседник отметил, что Британия до сих пор не представила официальный бюджет военной помощи на 2024 год. По его словам, для ВСУ это означает невозможность планировать свои действия на долгосрочную перспективу.

10 декабря в британском минобороны заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Известно, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.