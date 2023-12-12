NYT назвала безуспешным обучение солдат ВСУ по американскому образцу
Обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по американскому образцу оказалось безуспешным. Об этом 11 декабря пишет The New York Times.
«Контрнаступление 2023 года было построено на перестройке армии Украины по образу и подобию американской. По словам критиков, это был подход, который Соединенные Штаты опробовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, в основном безуспешно», — пишут авторы статьи.
В материале отмечается, что ВСУ по американскому образцу тренировали перед контрнаступлением. Таким же образом проходили тренировки в Афганистане, Ираке или Вьетнаме. По словам журналистов, оборона России оказалась намного прочнее, чем предполагали в США.
Изначально, утверждает газета, американские и украинские стратеги понимали, что россияне укрепляют оборону. Однако в Германии ВСУ тренировались прорывать менее плотную защиту, чем ту, которую выстроила российская армия.
Ранее, 10 ноября, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению истребителями F-16 производства США в небе с инструкторами. Он уточнил, что обучение идет «согласно плану», однако детали подготовки не уточнил.
30 октября британский министр обороны Грант Шэппс сообщил, что Великобритания впервые разместит на Украине свои войска для обучения бойцов украинской армии вместо собственных баз и других членов НАТО. Шэппс также призвал британские оборонным фирмы открывать новые заводы на Украине.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.