ЕС продлил действие экономических санкций против РФ до 31 июля

Совет Евросоюза продлил действующие с 2014 года экономические санкции в отношении России до 31 июля 2024 года. Об этом 29 января сообщается на сайте Евросовета.

«Сегодня Евросовет продлил еще на шесть месяцев свои ограничительные меры ввиду продолжающихся действий Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что антироссийские рестрикции будут продлеваться как минимум до окончания конфликта на Украине.

До этого ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Они подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Ранее, 5 декабря, немецкое издание Der Spiegel написало, что Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Помимо этого, журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус глобальной державы.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.