В Ростове-на-Дону начала рушиться стена пятиэтажного жилого дома. Об этом 27 января сообщают жильцы в соцсетях.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что часть стены с одной стороны дома обвалилась. В стене одной из квартир, расположенной на первом этаже, образовалась дыра, через которую теперь можно увидеть батарею.

На месте событий уже находятся машина скорой помощи и другие экстренные службы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из дома были эвакуированы все жильцы.

«На месте работает группировка сил и средств от РСЧС — 42 человека, 13 единиц техники, из них от МЧС России — 29 человек, восемь единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дом 1963 года постройки, в 2020 году признан аварийным.

В Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ по Ростову-на-Дону сообщили о начале процессуальной проверки по данному факту. В ведомстве также добавили, что на место происшествия уже выехали сотрудники СКР.

«Следователями следственного отдела <...> организована доследственная проверка после поступления сообщения о частичном обрушении стены в одном из подъездов пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Нариманова в городе Ростове-на-Дону, а также эвакуации всех жильцов дома», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 января, произошло обрушение здания насосной станции № 2 на улице Фрунзе в Новотроицке. В частности, обрушились две стены и кровля здания, под завалами оказались люди. Известно, что на месте происшествия погиб сотрудник объекта. Еще один мужчина, получивший ожоги 95% тела, скончался в больнице. Разбор обрушившихся конструкций продолжается. К разбору завалов было привлечено 83 человека и 28 единиц техники.