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В Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции

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Фото: соцсети
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В городе Новотроицк Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции, сообщает 25 января источник «Известий».

По информации собеседника, из-под завалов извлечены три человека. При этом там могут находиться еще шестеро, уточнил источник.

Информацию подтвердили в региональном МЧС. Ведомство сообщило в Telegram-канале, что сообщение об обрушении поступило в 11:20 по местному времени (09:20 мск). Оно произошло на улице Фрунзе.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента и личности пострадавших. Также ведется разбор завалов. На месте работают 77 человек и 25 единиц техники.

Начальник пресс-службы главного управления МЧС по Оренбургской области Александр Ситников сообщил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Он уточнил, что трем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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