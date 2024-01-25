В Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции
В городе Новотроицк Оренбургской области обрушилось здание канализационно-насосной станции, сообщает 25 января источник «Известий».
По информации собеседника, из-под завалов извлечены три человека. При этом там могут находиться еще шестеро, уточнил источник.
Информацию подтвердили в региональном МЧС. Ведомство сообщило в Telegram-канале, что сообщение об обрушении поступило в 11:20 по местному времени (09:20 мск). Оно произошло на улице Фрунзе.
В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента и личности пострадавших. Также ведется разбор завалов. На месте работают 77 человек и 25 единиц техники.
Начальник пресс-службы главного управления МЧС по Оренбургской области Александр Ситников сообщил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Он уточнил, что трем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В декабре в центре Санкт-Петербурга обрушились два подъезда расселенного дома, где велись ремонтные работы. В результате никто не пострадал, так как на момент аварии в здании не осталось жильцов.