Ветхим завет: что стало причиной обрушения дома в Астрахани
Два подъезда пятиэтажки 60-х годов рухнули в Астрахани 16 ноября. Погибла пожилая женщина, следует из данных Следственного комитета и МЧС по состоянию на 22:00 мск. Пять человек считаются пропавшими без вести, уточнил источник «Известий». Незадолго до обрушения жильцы позвонили в экстренные службы и сообщили о большой трещине в здании — она образовалась практически на их глазах. МЧС успело начать эвакуацию. СК рассматривает версию повреждения несущих конструкций во время ремонта в одной из квартир. Жильцы рассказывают, что капитального ремонта в доме не было несколько десятилетий. Эксперты указывают: обрушение произошло в день принятия Госдумой закона о техническом обследовании домов, который вводит регулярный контроль за состоянием зданий. Эта мера должна либо предотвратить ветшание домов, либо вовремя выявлять их аварийное состояние.
Что произошло в Астрахани
Около 20 квартир пострадали из-за обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани, сообщил «Известиям» источник в экстренных службах. Он отметил, что дом, построенный еще в 1960-х годах, не ремонтировался несколько десятилетий. Один подъезд рухнул полностью, второй частично.
По информации МЧС, подтвержденной Следственным комитетом РФ, погибла пожилая женщина 1939 года рождения. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, уточнил источник «Известий». Спасатели объявляли «минуту тишины», чтобы услышать людей, которые могут находиться под завалами.
Незадолго до обрушения дома жильцы позвонили в МЧС и сообщили, что на фасаде появилась огромная трещина, сообщили в ведомстве. Благодаря этому 213 жильцов удалось эвакуировать. Сейчас для них развернуты три пункта временного размещения. Полиция оцепила место происшествия, на месте работают спасатели и бригады скорой помощи.
Жилец дома Антон Немошкалов рассказал «Известиям», что позвонил в экстренные службы и сообщил о появлении трещины в здании — она возникла в одной из комнат после «нехарактерного звука». По его словам, это случилось в 17:57. По его словам, сотрудники МЧС прибыли на место меньше чем за пять минут после звонка и начали эвакуацию людей.
— Я собрался и вышел на улицу минут через семь, — отметил он. — И еще минут через десять прямо у меня на глазах произошло обрушение. Ремонт в доме делали около трех лет назад, но меняли только кабели.
Еще одна жительница дома рассказала «Известиям», что в нем была проблема с канализацией, также вода подмывала фундамент. Но несколько эвакуировавшихся винят в аварии соседей, которые якобы производили перепланировку квартиры.
Эту версию рассматривает и Следственный комитет России. «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Астраханской области.
СК возбудил уголовное дело по статьям УК о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
Аварийные программы
15 ноября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал в своем Telegram-канале, что в регионе остро стоит вопрос технического состояния систем водоснабжения и водоотведения. По его словам, властям поступает множество обращений об авариях на сетях, разливах и подтоплениях в домах.
«Ситуация по 43 адресам — критическая. Совместно с областной прокуратурой мы были вынуждены вмешаться в решение проблем по этим адресам, — сказал он. — На сегодняшний день уже привлечено 8 млрд. рублей по программам развития ЖКХ, что позволит нам в том числе отремонтировать 53 критических участка водопровода и канализации».
10 ноября Игорь Бабушкин сообщал, что регион с опережением на два года завершил программу переселения граждан из аварийного жилья — это те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Сейчас регион начал новую программу переселения.
«Для ее реализации будет направлено 3 млрд рублей из федеральных средств плюс 2 млрд рублей — из областного бюджета», — сообщил губернатор.
А на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным 2 ноября Бабушкин озвучил цифры по аварийному жилью в Астраханской области.
— Продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — с 2019 года из 47,66 тыс. кв. м аварийного жилья переселили 3,29 тыс. человек, — рассказал глава региона.
Как ранее писали «Известия», для предотвращения ветшания жилого фонда в России планируется ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов — его порядок должны будут установить региональные власти. 16 ноября именно такую поправку в Жилищный кодекс Госдума приняла в третьем чтении. Закон вводит и техническое обследование домов перед капитальным ремонтом.
Площадь аварийного жилья в России увеличивается приблизительно на 2 млн кв. м в год, и сейчас такой статус имеет более 33,8 тыс. жилых домов общей площадью почти 10,4 млн кв. м. Еще в 2022 году Счетная палата указывала: скорость признания домов аварийными превышает темпы их расселения.
Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснял «Известиям», что регионы вместо того, чтобы признавать дома аварийными, ремонтируют их. Такую практику он назвал недопустимой и бездумной.
При этом в Госдуме указывали, что подобная практика распространена повсеместно. В пример приводился, в частности, дом в центре Москвы, где аварийным признан третий этаж, который расселен, а жители второго жалуются, что «потолок буквально сыплется им на голову». Однако местные власти весь дом аварийным признавать отказываются.
В первую очередь вопрос упирается в деньги: без них органы местного самоуправления зачастую не торопятся признавать дома аварийными, полагает зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
— Из-за этого и тянут до последнего, — отметила она.
Она обратила внимание, что в регионах практически отсутствует маневренный фонд, в который можно переселять людей из ветхих домов.
— И зачастую люди сами отказываются переезжать, потому что вместо квартиры им предлагают какие-то общежития, — сказала Светлана Разворотнева.
Программы реконструкции
В России сейчас действуют две программы, связанные с реконструкцией домов, напомнил «Известиям» эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук: переселения из аварийного жилья и регионального капитального ремонта. Но, по его словам, дома со степенью износа в 70% не попадают ни в одну из программ.
— Они находятся где-то между ними, — пояснил он. — Это переходная категория, когда по итогам технического обследования дом не признают аварийным, но понятно, что делать капитальный ремонт в них нецелесообразно. Судя по кадрам с места происшествия, обрушившийся дом в Астрахани относится как раз к такой категории.
Он пояснил, что для признания дома аварийным назначается специальная комиссия, которая проводит визуальный осмотр.
— Приходят специалисты, кадастровые инженеры и с линейкой смотрят состояние дома. Если накренилась стена, просел фундамент, несущие конструкции начинают проседать и это визуально заметно, то дом могут признать аварийным, — рассказал он. — Но более глубокое техническое обследование не предусмотрено.
То, что закон, который вводит регулярные проверки состояния домов, принят именно в день обрушения, он назвал символичным.
— Теоретически он может предупредить какие-то ситуации, но это игра в рулетку, — считает Павел Склянчук.
Он напомнил, что средства на техническое обслуживание таких домов, как в Астрахани, будут выделяться из региональных бюджетов.