Ветхим завет: что стало причиной обрушения дома в Астрахани

Два подъезда пятиэтажки 60-х годов рухнули в Астрахани 16 ноября . Погибла пожилая женщина , следует из данных Следственного комитета и МЧС по состоянию на 22:00 мск. Пять человек считаются пропавшими без вести , уточнил источник «Известий». Незадолго до обрушения жильцы позвонили в экстренные службы и сообщили о большой трещине в здании — она образовалась практически на их глазах. МЧС успело начать эвакуацию. СК рассматривает версию повреждения несущих конструкций во время ремонта в одной из квартир. Жильцы рассказывают, что капитального ремонта в доме не было несколько десятилетий. Эксперты указывают: обрушение произошло в день принятия Госдумой закона о техническом обследовании домов, который вводит регулярный контроль за состоянием зданий. Эта мера должна либо предотвратить ветшание домов, либо вовремя выявлять их аварийное состояние.

Что произошло в Астрахани

Около 20 квартир пострадали из-за обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани, сообщил «Известиям» источник в экстренных службах. Он отметил, что дом, построенный еще в 1960-х годах, не ремонтировался несколько десятилетий. Один подъезд рухнул полностью, второй частично.

По информации МЧС, подтвержденной Следственным комитетом РФ, погибла пожилая женщина 1939 года рождения . Еще несколько человек числятся пропавшими без вести, уточнил источник «Известий». Спасатели объявляли «минуту тишины», чтобы услышать людей, которые могут находиться под завалами.

Фото: ТАСС/МЧС России

Незадолго до обрушения дома жильцы позвонили в МЧС и сообщили, что на фасаде появилась огромная трещина, сообщили в ведомстве. Благодаря этому 213 жильцов удалось эвакуировать. Сейчас для них развернуты три пункта временного размещения. Полиция оцепила место происшествия, на месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

Жилец дома Антон Немошкалов рассказал «Известиям», что позвонил в экстренные службы и сообщил о появлении трещины в здании — она возникла в одной из комнат после «нехарактерного звука». По его словам, это случилось в 17:57. По его словам, сотрудники МЧС прибыли на место меньше чем за пять минут после звонка и начали эвакуацию людей.

— Я собрался и вышел на улицу минут через семь, — отметил он. — И еще минут через десять прямо у меня на глазах произошло обрушение. Ремонт в доме делали около трех лет назад, но меняли только кабели.

Еще одна жительница дома рассказала «Известиям», что в нем была проблема с канализацией, также вода подмывала фундамент. Но несколько эвакуировавшихся винят в аварии соседей, которые якобы производили перепланировку квартиры.

Эту версию рассматривает и Следственный комитет России . «По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции », — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Астраханской области.

СК возбудил уголовное дело по статьям УК о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

Аварийные программы

15 ноября губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал в своем Telegram-канале, что в регионе остро стоит вопрос технического состояния систем водоснабжения и водоотведения. По его словам, властям поступает множество обращений об авариях на сетях, разливах и подтоплениях в домах.

«Ситуация по 43 адресам — критическая. Совместно с областной прокуратурой мы были вынуждены вмешаться в решение проблем по этим адресам, — сказал он. — На сегодняшний день уже привлечено 8 млрд. рублей по программам развития ЖКХ, что позволит нам в том числе отремонтировать 53 критических участка водопровода и канализации».

10 ноября Игорь Бабушкин сообщал, что регион с опережением на два года завершил программу переселения граждан из аварийного жилья — это те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Сейчас регион начал новую программу переселения.

Фото: РИА Новости/Павел Гирин

«Для ее реализации будет направлено 3 млрд рублей из федеральных средств плюс 2 млрд рублей — из областного бюджета», — сообщил губернатор.

А на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным 2 ноября Бабушкин озвучил цифры по аварийному жилью в Астраханской области.

— Продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — с 2019 года из 47,66 тыс. кв. м аварийного жилья переселили 3,29 тыс. человек, — рассказал глава региона.

Как ранее писали «Известия», для предотвращения ветшания жилого фонда в России планируется ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов — его порядок должны будут установить региональные власти. 16 ноября именно такую поправку в Жилищный кодекс Госдума приняла в третьем чтении. Закон вводит и техническое обследование домов перед капитальным ремонтом.

Площадь аварийного жилья в России увеличивается приблизительно на 2 млн кв. м в год , и сейчас такой статус имеет более 33,8 тыс. жилых домов общей площадью почти 10,4 млн кв. м. Еще в 2022 году Счетная палата указывала: скорость признания домов аварийными превышает темпы их расселения.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснял «Известиям», что регионы вместо того, чтобы признавать дома аварийными, ремонтируют их. Такую практику он назвал недопустимой и бездумной.

При этом в Госдуме указывали, что подобная практика распространена повсеместно. В пример приводился, в частности, дом в центре Москвы, где аварийным признан третий этаж, который расселен, а жители второго жалуются, что «потолок буквально сыплется им на голову». Однако местные власти весь дом аварийным признавать отказываются.

В первую очередь вопрос упирается в деньги: без них органы местного самоуправления зачастую не торопятся признавать дома аварийными, полагает зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Из-за этого и тянут до последнего, — отметила она.

Она обратила внимание, что в регионах практически отсутствует маневренный фонд, в который можно переселять людей из ветхих домов.

— И зачастую люди сами отказываются переезжать, потому что вместо квартиры им предлагают какие-то общежития, — сказала Светлана Разворотнева.

Программы реконструкции

В России сейчас действуют две программы, связанные с реконструкцией домов , напомнил «Известиям» эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук: переселения из аварийного жилья и регионального капитального ремонта. Но, по его словам, дома со степенью износа в 70% не попадают ни в одну из программ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Они находятся где-то между ними, — пояснил он. — Это переходная категория, когда по итогам технического обследования дом не признают аварийным, но понятно, что делать капитальный ремонт в них нецелесообразно. Судя по кадрам с места происшествия, обрушившийся дом в Астрахани относится как раз к такой категории.

Он пояснил, что для признания дома аварийным назначается специальная комиссия, которая проводит визуальный осмотр.

— Приходят специалисты, кадастровые инженеры и с линейкой смотрят состояние дома. Если накренилась стена, просел фундамент, несущие конструкции начинают проседать и это визуально заметно, то дом могут признать аварийным, — рассказал он. — Но более глубокое техническое обследование не предусмотрено.

То, что закон, который вводит регулярные проверки состояния домов, принят именно в день обрушения, он назвал символичным.

— Теоретически он может предупредить какие-то ситуации, но это игра в рулетку, — считает Павел Склянчук.

Он напомнил, что средства на техническое обслуживание таких домов, как в Астрахани, будут выделяться из региональных бюджетов.