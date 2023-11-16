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Разбор завалов: что известно об обрушении дома в Астрахани

Погибла пожилая женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести
Фото: ТАСС/МЧС России
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Вечером в четверг, 16 ноября, в Астрахани обрушилась часть жилого дома по адресу Вокзальная площадь, 1А. В результате ЧП один человек погиб, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки. Подробности — в материале «Известий»

Что случилось с пятиэтажкой в Астрахани

Вечером в четверг, 16 ноября, в Астрахани обрушилась часть жилого дома, ЧП произошло по адресу Вокзальная площадь, 1А. По данным МЧС, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажки. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. На видеозаписи видно, что у здания стоят пожарные машины и дежурит полиция. Местные жители располагаются у подъезда и рассказывают о случившемся.

В результате обрушения погиб один человек, сообщает источник РЕН ТВ. Это пожилая женщина 1939 года рождения. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Как пояснил глава региона Игорь Бабушкин, на месте работают оперативные службы, 176 человек и 39 единиц техники, создан штаб, спасатели приступили к разбору завалов. Для жителей дома и их родственников создана горячая линия по номеру 24-07-07.

Астрахань
Фото: ТАСС/Мария Соловьева

Пострадавшие при обрушении дома в Астрахани

По данным МЧС, все 213 человек, включая 37 детей, заблаговременно эвакуировались из дома. Перед обрушением они заметили трещину на фасаде дома и сами позвонили в МЧС.

«Трещина идет, а звук увеличивается. Я позвонил в службу 112. Собрался и вышел на улицу, минут через семь произошло обрушение», — рассказал один из жильцов дома о ЧП. Он отметил, что сначала услышал нехарактерный звук, а после увидел трещину.

Другой житель обрушившегося подъезда рассказал РЕН ТВ, что ремонт пятиэтажки последний раз проводили года 3-4 назад. Дом штукатурили, а вот с канализации были проблемы, которые не решались.

«Постоянно вода [стояла] в подвале. А в данный момент и у дома канализация забилась и стояла вода. Все обращались, постоянно, канализация текла. Обращались в ЖЭК», — сообщил Анатолий. Также он рассказал, что эвакуироваться успел за 10 минут до ЧП:

«Начали трескаться стены, окошки — сминаться. Все, я быстренько схватил сумки, позвонил в МЧС, схватил документы и выбежал. Соседку сверху я оповестил, она тоже собралась, вышла. И где-то минут через 10 стена полностью рухнула».

Астрахань
Фото: ТАСС/Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Для жителей организовали пункты временного размещения в трех соседних школах: № 4, № 32 и № 37.

Обрушение дома в Астрахани: проверка прокуратуры

Следственный комитет и прокуратура Астраханской области организовали проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций. На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор области Сергей Фрост.

По предварительным данным, один подъезд жилого дома рухнул полностью, второй — частично. В зоне обрушения оказались около 20 квартир. Дом продолжительное время не ремонтировался.

Астрахань
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Возможные причины ЧП

«Версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания», — сообщил губернатор. Сам Бабушкин находится в Москве, где он принимал участие в Транспортной неделе. Он отметил, что вернется в Астрахань ближайшим рейсом.

«Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло», — рассказал журналистам вице-губернатор области Олег Князев. Он отметил, что причины произошедшего установят, когда работы по разбору обрушившейся части дома будут завершены.

В настоящее время дом, о котором идет речь, отключили от газоснабжения.

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