Немощь тяги: что привело к взрыву газа в жилом доме в Балашихе

Взрыв газа в подмосковной Балашихе мог быть вызван нарушением воздухообмена в вентиляции в результате несогласованных перепланировок, предположили опрошенные «Известиями» эксперты. Если бы воздух в доме циркулировал нормально, сила взрыва была бы намного ниже, полагают они. ЧП могло произойти и из-за того, что некоторые жильцы не допускают в квартиры газовщиков, которые проверяют исправность оборудования, — санкции за это сейчас минимальны, а их ужесточение Госдума планирует рассмотреть уже в октябре. При взрыве в многоэтажке в Балашихе погибли как минимум три жильца, а при повторном обрушении стен — два спасателя. В МЧС полагают, что число жертв может быть больше. При этом здание обследовали кинологи, но собаки не дали сигнал о присутствии под обломками живых людей.

Два обрушения

Утром 20 сентября в девятиэтажном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа. В результате погибло как минимум три человека. Несколькими часами позже при разборе завалов в результате обрушения нависающих стеновых панелей погибли два спасателя МЧС, еще четыре пострадали. Трое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сигнал о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном доме поступил в экстренные службы в 8:30. В результате обрушились три этажа, были серьезно повреждены не менее десяти квартир. 170 человек эвакуированы, для них оборудованы три пункта временного размещения.

Как рассказал «Известиям» родственник пострадавших жильцов Алексей, под завалами должны находиться его 35-летняя сестра Мария и семилетняя племянница, которая из-за плохого самочувствия не пошла в этот день в детский сад. Позже замглавы МЧС Илья Денисов, выступая перед журналистами, сообщил, что здание обследовали кинологи, но собаки не дали сигнал о присутствии под обломками живых людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди погибших при взрыве — доцент кафедры зоотехники Университета народного хозяйства им. Вернадского Ирина Артемьева. Как сообщается на сайте вуза, на прошлой неделе ей исполнилось 35 лет.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей. Пострадавшие, получившие тяжелые травмы, получат по 500 тыс. рублей, средней степени тяжести — по 300 тыс., легкой — по 100 тыс. На восстановление имущества жильцам выплатят от 30 до 50 тыс. рублей.

По словам Евгения Хромушина, на сутки жителей дома разместят в гостиницах. 21 сентября жильцы первого и пятого подъездов, расположенных дальше всего от эпицентра взрыва, смогут вернуться в свои квартиры.

— По второму и четвертому подъездам идет уточнение. Всем жителям будет предложено взять в аренду жилье, оплата будет производиться из резервного жилого фонда администрации, — заявил вице-губернатор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он добавил, что восстановление дома займет около девяти месяцев. После завершения работ квартиры будут сданы с муниципальным ремонтом — чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью.

Следственный комитет России проводит обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих дом , изымается документация, заявили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявила «Известиям» представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

— Рассматривается ряд версий произошедшего, в том числе неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов, — сообщила она.

Как выяснило издание, проверку компании ООО «Газовая служба», которая занималась обслуживанием дома, инициировала Генпрокуратура.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Понятные нормы

Только месяц назад в жилом доме в Астрахани из-за взрыва газа погибли два человека, четверо пострадали. В феврале 2023-го в Новосибирске в результате аналогичного ЧП погибли 15 человек, а в городе Ефремов Тульской области — восемь. Вскоре после этих происшествий в Госдуму внесли сразу несколько законопроектов, призванных предотвращать подобные трагедии.

Так, уже в марте были приняты поправки в Жилищный кодекс, согласно которому только одна газовая компания будет обслуживать весь дом, договор с ней должна заключать управляющая компания . По мнению авторов инициативы, это позволит избежать размывания ответственности. Закон вступил в силу 1 сентября, и к концу 2023 года в России должен завершиться переходный период, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

— Сейчас проводятся поквартирные обходы, перезаключаются договоры с собственниками и нанимателями. Уверен, результат будет, — заявил он.

При этом он отметил, что остается проблема допуска в квартиры сотрудников, которые должны проверять газовое оборудование. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предполагает увеличение штрафа для физических лиц за недопуск в квартиру газовщиков — с 2 до 10 тыс. рублей. Парламент планирует рассмотреть документ в октябре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— У безопасности нет цены. Если увеличение штрафа поможет открыть двери квартир для проверки газового оборудования, то это хорошее решение, — заявил Сергей Пахомов, комментируя инициативу коллег.

При этом он отметил, что на безопасность влияет не столько размер штрафа, сколько комплекс мероприятий, которые проводят и газовые службы, и сами собственники.

— Содержание внутриквартирного газового оборудования в технически исправном состоянии — это только один пункт из нескольких необходимых для безопасности, — считает Сергей Пахомов. — Уверен, следственные органы разберутся. Конечно, жизни людей не вернешь, но результаты таких расследований должны быть максимально широко распространены публично в качестве еще одного напоминания всем жителям о необходимости постоянно соблюдать нормы безопасности.

Жильцов, которые сознательно не пускает газовщиков в квартиры, — не более 1–2% , заявил «Известиям» глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Поэтому нужна инициатива об обязательном оборудовании квартир, в которых есть газ, клапанами и вытяжками, — сказал он. — Эта на первый взгляд мелочь может сохранить людям жизнь.

Эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» общероссийского движения «Народный фронт» Павел Склянчук полагает, что на рынке компаний, отвечающих за обслуживание газового оборудования, на фоне вступивших с 1 сентября поправок грядет серьезный передел.

— Иногда в одной квартире нормальное состояние газовой плиты, а сосед за стенкой обслуживанием своего оборудования не занимается, — пояснил эксперт. — И получалось, что эта пороховая бочка сохранялась. Теперь же управляющая компания будет действовать в интересах всех жильцов.

Сейчас все обслуживающие организации станут либо подрядчиками Межрегионгаза, либо уйдут с рынка, полагает эксперт. Такое регулирование рынка ввели где-то даже в ущерб конкуренции, потому что речь идет о безопасности, указал он. Норма только начала работать, и в доме, где произошел взрыв, еще действовали прежние правила.

Как рассказали «Известиям» местные жители, последняя проверка газового оборудования в пострадавшем доме в Балашихе проходила несколько дней назад. Станислав Митюшин отметил, что этот факт требует особого внимания при анализе ЧП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Хотелось бы понять, что проверяющие видели в этой квартире. Если проверка не замечает, что в квартире нет притока воздуха и не информирует об этом жильцов, то это серьезный вопрос квалификации тех людей, которые ее проводят, — сказал глава гильдии.

Павел Склянчук полагает, что именно сотрудники газовой компании могут стать главными подозреваемыми по возбужденному уголовному делу.

— По информации следственных органов, накануне взрыва жители дома жаловались на запах газа и возможную утечку. Но компания, судя по всему, должных мер не приняла, — сказал он.

По словам эксперта, одной из возможных причин скопления газа могла быть и незаконная перепланировка, из-за которой могли выйти из строя инженерные коммуникации, отвечающие за нормальный воздухообмен.

— Если выяснится, что в обрушившемся доме в Балашихе такая перепланировка была, то это должно стать прецедентом, — указал Павел Склянчук. — И он должен перерасти в системную норму, связанную с ужесточением ответственности за несогласованные перепланировки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В пояснительной записке к закону об увеличении штрафа за недопуск газовщиков в квартиры отмечалось, что существующие законы не обеспечивают контроль за состоянием вентиляционных каналов: 72% смертей связаны с отсутствием тяги, что приводит к накоплению продуктов горения.

Станислав Митюшин полагает: по официальным описаниям ситуации в Балашихе можно сделать вывод, что в квартире не было хорошего воздухообмена, который предусмотрен по нормативам. Его должны обеспечивать деревянные окна, а пластиковые должны быть оборудованы специальными клапанами.

— Газ в квартире мог накопиться по нескольким причинам, — сказал он. — Первая — газовую плиту могли использовать ночью для обогрева. Вторая — газовый прибор или ведущий к нему шланг могли быть технически неисправны, что привело к утечке.

По его словам, если бы все условия воздухообмена были соблюдены, сила взрыва была бы намного ниже , а последствия — легче.

Вентиляционный канал в кухне по правилам должен быть чистым и свободным, к нему не должна быть подключена кухонная вытяжка, напомнил Станислав Митюшин. Если этот канал занят или засорен, малейшая утечка газа приводит к его накоплению.