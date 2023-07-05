Двери открываются: штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до 10 тысяч
В России планируется в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тыс. рублей. Эти меры одобрило правительство РФ, следует из официального отзыва кабмина на законопроект группы сенаторов. В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму. Эксперты согласны, что эта мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, но лишь частично. Параллельно нужно внедрять технологии автоматического выявления утечек газа, субсидировать малоимущим замену старого оборудования, в частности плит, говорят специалисты.
Штрафные санкции
Правительство РФ одобрило законопроект, в пять раз повышающий штрафы за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. «Известия» ознакомились с копией официального отзыва кабмина на документ. В ближайшее время его планируется внести в Госдуму.
Проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.
Документ усиливает ответственность за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования, проведения работ по содержанию дымовых и вентиляционных каналов, пояснил он.
Сейчас штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5–10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс., следует из законопроекта.
За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будут наказывать: для граждан штраф составит до 10 тыс. рублей.
Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом, считают авторы документа.
Недопуск газовщиков в квартиру — одна из проблем обеспечения безопасности газа в быту, подтвердил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.
— Необходимо увеличивать штрафы и за незаконную перепланировку в квартирах, в результате которой нарушается система вентиляции. Для таких граждан штрафы — действенная мера, — считает Павел Склянчук.
Не только штрафы
Сегодня газовщики действительно не всегда могут попасть в квартиры для осмотра оборудования, рассказала «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. По ее мнению, увеличение штрафов за недопуск может простимулировать жителей своевременно проводить обслуживание.
— Мы положительно оцениваем инициативу, потому что проблема недопуска существует. Опасаясь возможного штрафа, люди будут более ответственно подходить к вопросу, — считает глава Ассоциации газовых хозяйств «Сибдальвостокгаз» Андрей Румянцев.
Но глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин отметил, что случаи сознательного недопуска газовщиков составляют лишь около 1,5%. Это происходит, если люди провели незаконную перепланировку или у них нет денег на оплату услуг газовой компании, хотя это и стоит 1–2 тыс. рублей в год, сказал эксперт. Чаще же специалисты не могут попасть в квартиру потому, что человек, например, находится в отпуске, в больнице, в командировке, сказал он.
Сегодня люди должны заключать договоры с газовыми компаниями самостоятельно. В марте 2023 года был принят закон, по которому жильцы одного дома обязаны подписать соглашения с той же организацией, с которой сотрудничает управляющая компания. Как писали «Известия», до этого граждане могли пользоваться услугами любой компании, в итоге 10–50% квартир не имели соглашений и не проверялись годами.
Дело не в штрафах, а в подходе: нет ни одного исследования частоты недопуска сотрудников газовой службы и произошедших вследствие этого несчастных случаев, отметил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.
— Работать нужно в направлении автоматизации процесса выявления утечек газа и внедрения соответствующих технологических решений. Уже были разговоры на тему обязательной установки оборудования для фиксации утечек в квартирах, но они так ни к чему и не привели, — сказал он.
С тем, что штрафы не могут полностью решить проблему аварий, согласен Станислав Митюшин. Эффективнее было бы передать обязанности по обслуживанию и замене газового оборудования в квартирах, которые сдаются по соцнайму, муниципалитетам, размещать в подъездах информацию о безопасном использовании оборудования, субсидировать малоимущим его замену, уверен он.
Также стоило бы запустить госпрограмму замены газовых плит: закупать их за счет бюджета, а пользователи выплачивали бы их стоимость в рассрочку в течение нескольких лет — ежемесячные платежи включались бы в квитанцию за ЖКХ, считает Павел Склянчук. Также следовало бы повсеместно установить приборы по определению уровня загазованности, полагает Андрей Румянцев.