Двери открываются: штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до 10 тысяч

В России планируется в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тыс. рублей. Эти меры одобрило правительство РФ, следует из официального отзыва кабмина на законопроект группы сенаторов. В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму. Эксперты согласны, что эта мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, но лишь частично. Параллельно нужно внедрять технологии автоматического выявления утечек газа, субсидировать малоимущим замену старого оборудования, в частности плит, говорят специалисты.

Штрафные санкции

Правительство РФ одобрило законопроект, в пять раз повышающий штрафы за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. «Известия» ознакомились с копией официального отзыва кабмина на документ. В ближайшее время его планируется внести в Госдуму.

Проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Документ усиливает ответственность за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования, проведения работ по содержанию дымовых и вентиляционных каналов, пояснил он.

Сейчас штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5–10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс., следует из законопроекта.

За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будут наказывать: для граждан штраф составит до 10 тыс. рублей.

Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом, считают авторы документа.

Недопуск газовщиков в квартиру — одна из проблем обеспечения безопасности газа в быту, подтвердил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Справка «Известий» В 2023 году произошло несколько взрывов бытового газа. В результате погибло по меньшей мере 23 человека. 9 марта 2023 года бытовой газ взорвался в пятиэтажке в поселке Антипиха под Читой, пострадали два человека. 27 февраля в Ульяновске произошел взрыв в пятиэтажке, пострадали два человека. 9 февраля в Новосибирске из-за взрыва частично обрушились два подъезда в пятиэтажном доме, погибли 15 человек. 7 февраля в городе Ефремов Тульской области в результате взрыва в пятиэтажке погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

— Необходимо увеличивать штрафы и за незаконную перепланировку в квартирах, в результате которой нарушается система вентиляции. Для таких граждан штрафы — действенная мера, — считает Павел Склянчук.

Не только штрафы

Сегодня газовщики действительно не всегда могут попасть в квартиры для осмотра оборудования, рассказала «Известиям» директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. По ее мнению, увеличение штрафов за недопуск может простимулировать жителей своевременно проводить обслуживание.

— Мы положительно оцениваем инициативу, потому что проблема недопуска существует. Опасаясь возможного штрафа, люди будут более ответственно подходить к вопросу, — считает глава Ассоциации газовых хозяйств «Сибдальвостокгаз» Андрей Румянцев.

Но глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин отметил, что случаи сознательного недопуска газовщиков составляют лишь около 1,5%. Это происходит, если люди провели незаконную перепланировку или у них нет денег на оплату услуг газовой компании, хотя это и стоит 1–2 тыс. рублей в год, сказал эксперт. Чаще же специалисты не могут попасть в квартиру потому, что человек, например, находится в отпуске, в больнице, в командировке, сказал он.

Сегодня люди должны заключать договоры с газовыми компаниями самостоятельно. В марте 2023 года был принят закон, по которому жильцы одного дома обязаны подписать соглашения с той же организацией, с которой сотрудничает управляющая компания. Как писали «Известия», до этого граждане могли пользоваться услугами любой компании, в итоге 10–50% квартир не имели соглашений и не проверялись годами.

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Дело не в штрафах, а в подходе: нет ни одного исследования частоты недопуска сотрудников газовой службы и произошедших вследствие этого несчастных случаев, отметил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

— Работать нужно в направлении автоматизации процесса выявления утечек газа и внедрения соответствующих технологических решений . Уже были разговоры на тему обязательной установки оборудования для фиксации утечек в квартирах, но они так ни к чему и не привели, — сказал он.

С тем, что штрафы не могут полностью решить проблему аварий, согласен Станислав Митюшин. Эффективнее было бы передать обязанности по обслуживанию и замене газового оборудования в квартирах, которые сдаются по соцнайму, муниципалитетам, размещать в подъездах информацию о безопасном использовании оборудования, субсидировать малоимущим его замену, уверен он.