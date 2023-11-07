Пожилой фонд: в России введут обязательный контроль за состоянием домов

Ежегодно площадь аварийных домов увеличивается на 2 млн кв. м, но расселения ветхих домов жители могут ждать годами. Поэтому ко второму чтению поправок в закон о техническом обследовании предлагается новая мера — регулярный осмотр зданий, который должен предотвратить ветшание жилого фонда: уполномоченная организация будет регулярно проводить проверку, а УК будет обязана устранять выявленные проблемы. Сейчас отслеживание состояния дома зависит только от добросовестности УК, напоминают авторы поправок. А «Известия» получают сообщения о жалобах жильцов из разных регионов, чьи дома не признают аварийными, несмотря на плохое состояние, — вместо включения таких зданий в перечень ветхого жилья регионы тратят средства на их «латание».

Потолок сыплется на голову

Новая мера по предотвращению ветшания жилого фонда может появиться ко второму чтению законопроекта о проведении техобследования домов перед капремонтом. Как выяснили «Известия», предполагается ввести регулярный эксплуатационный контроль за состоянием домов. В первом чтении законопроект был принят осенью 2022 года, сейчас документ готовится ко второму.

Площадь аварийного жилья в России увеличивается приблизительно на 2 млн кв. м в год. Сейчас такой статус имеет более 33,8 тыс. жилых домов общей площадью почти 10,4 млн кв. м. По оценке Счетной палаты, скорость признания домов аварийными превышает темпы их расселения. Например, весной 2023 года Конституционный суд рассматривал обращение трех семей — из Нижегородской, Кемеровской областей и Приморского края. Они ждут предоставления жилья с 2017–2018 годов.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

А в июле 2023-го директор департамента стратегических проектов Минстроя Ольга Шарова указывала, что ведомство считает необходимым выделение из федерального бюджета дополнительных средств на программу расселения аварийного жилья. На 2023 год в ней предусмотрено 44,6 млрд рублей, на 2024–2025 годы — около 50 млрд.

В советское время проверки состояния жилых домов проводились регулярно, по их результатам принимались решения о проведении того или иного вида работ, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Но сейчас это зависит только от добросовестности управляющих организаций и активности собственников.

Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, несмотря на ежегодный рост числа аварийных домов, в их перечень входят далеко не все здания в подобном состоянии. Регионы пытаются ремонтировать такие дома.

— Но латать непригодные для ремонта дома недопустимо. Тратить на них бюджетные деньги преступно, — сказал Владимир Кошелев «Известиям». — Законодательное урегулирование контроля состояния зданий позволит выявить реальный износ дома, понять, какой именно ремонт требуется. Не придется бездумно тратить деньги на поддержание фактически «развалин».

Например, в центре Москвы на Цветном бульваре одно из трехэтажных зданий частично признано аварийным, рассказали «Известиям» в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. Более 30 лет назад жители аварийного третьего этажа переехали в новое жилье. Но до сих пор на втором этаже живут люди, которые «практически каждый день рискуют своей жизнью, потому что потолок буквально сыплется им на голову».

«Они неоднократно писали в управу ЦАО, чтобы признать квартиры и этаж в целом аварийными и переехать в новый жилфонд, но префектура ЦАО города Москвы их помещения признала пригодными для жизни, — заявили в Госдуме в ответ на запрос. — На деньги, которые жильцы сдают на капремонт, они с завидной регулярностью просто получают деревянные «подпорки», которые придерживают практически падающий потолок».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в Самаре: жильцы дома на улице Победы во время дождя меняют клеенки и тазики под прохудившейся кровлей. При этом есть значительные проблемы и в подъезде — лестница планомерно превращается в труху.

«Вместо того чтобы сделать нужный именно этому дому капитальный ремонт и устранить все неполадки и проблемы, в подъезде меняют лампочки на энергосберегающие. Важное дело, но сгнившие перекрытия и ступеньки важнее», — сообщили в Госдуме.

В случае принятия поправок о контроле за состоянием домов регионы будут определять порядок проведения регулярных техосмотров и уполномоченные организации , рассказал Сергей Пахомов.

Зачем необходимо техобследование домов

Как ранее писали «Известия», систему капремонта многоквартирных домов в РФ планируют кардинально изменить. Законопроект, который был внесен в прошлом году, предполагает, в частности, что появится обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Это также поможет выявить наиболее изношенные участки и ремонтировать именно их.

За почти 10 лет существования закона о капремонте (вступил в силу в 2014 году, установил, что взносы на капремонт делают сами жильцы) он принес большую пользу, но сейчас нуждается в реформировании , сказал «Известиям» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По его словам, регулярно обновляемые данные о состоянии домов позволят формировать проекты комплексного развития территорий, строить новое жилье, а не тратить деньги на поддержание ветхих построек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Главной целью введения взносов жильцов на капремонт было сокращение количества аварийного и ветхого жилфонда, увеличение жизненного цикла многоквартирных домов, напомнил председатель комитета Сергей Пахомов. Но основным критерием при определении порядка ремонтных работ сейчас является год постройки, поэтому система, по его словам, недостаточно эффективна.

Как рассказал Владимир Кошелев, ко второму чтению в законопроекте будет учтено, что результаты техобследования станут основанием для изменений в региональных программах капремонта. Актуализировать их будут ежегодно.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский полагает, что законодательные изменения должны повысить прозрачность принятия решения о перечне работ. По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, мониторинг поможет избежать трагедий.