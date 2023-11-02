Вира или майна: кабмин выделит деньги на борьбу с ветхим жильем в регионах

Российское правительство дополнительно выделит сотни миллионов рублей на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах Амурской, Владимирской, Волгоградской и Тульской областей. По мнению специалистов, сегодня наиболее острая ситуация — в отдельных городах Крыма, в Калмыкии, Тыве, Калининградской и Курганской областях. Вместе с тем в пресс-службе ДОМ.РФ «Известиям» сообщили, что на этой неделе ожидается одобрение нового проекта — строительства дороги от А295 Йошкар-Ола до М7 «Волга» при размере займа свыше 4 млрд рублей. Подробности — в материале «Известий».

Незабытое старое

Сразу нескольким регионам РФ выделят дополнительное финансирование на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Деньги даются в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. На эти цели направят более 308 млн рублей.

Средства предоставят четырем регионам: Амурской, Владимирской, Волгоградской и Тульской областям. С помощью федеральных субсидий будут построены автомобильные дороги и профинансированы мероприятия по технологическому присоединению новых домов к инженерным сетям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как рассказали в пресс-службе кабмина, всего на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено 22,8 млрд рублей, а в 2024 году на эти цели планируется направить 30,5 млрд рублей.

Во Владимирской области, согласно паспорту федерального проекта «Жилье и городская среда» в 2023–2024 годах, средства будут направлены на дороги и инженерные коммуникации в новых жилых кварталах микрорайона Юрьевец во Владимире. В данный момент по темпам жилищного строительства Владимирская область поднялась с 50-го на 8-е место в России. Сейчас количество аварийных и ветхих домов составляет около 5% жилищного фонда.

— Ежегодные объемы ввода жилья увеличились с 665 тыс. кв. м в 2020 году до 1,183 млн кв. м в 2022-м, при этом в текущем году темпы жилищного строительства сохраняются, — рассказал «Известиям» заместитель министра архитектуры и строительства Владимирской области Сергей Дмитриев. — В 2021–2023 годах у нас произошел значительный прорыв в сфере жилищного строительства. Сейчас рост территорий жилой застройки требует роста инвестиций в инфраструктурное строительство. Ведь далеко не все территории в настоящее время обеспечены объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

В Тульской области на аварийные и ветхие дома приходится 11,31% всего жилого фонда, в Волгоградской области — 11,98%. В Амурской области такое жилье составляет 13,50% от всего жилфонда. По мнению опрошенных экспертов, в этих трех областях достаточно много «критического» жилья, поэтому финансирование обновления жилой застройки следует поддерживать в этих регионах на высоком уровне.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в новых жилых районах из федерального бюджета было направлено в республики Бурятию, Марий Эл и Татарстан, а также в Краснодарский край, Новгородскую, Свердловскую, Смоленскую, Тверскую и Челябинскую области.

Эти девять российских регионов получили финансирование свыше 1,3 млрд рублей. Самые значительные суммы выделили Свердловской, Смоленской областям и Краснодарскому краю. Деньги направили на возведение нескольких десятков объектов, в том числе детского сада, школы, автомобильных дорог и очистных сооружений. Благодаря этому у регионов появилась возможность дополнительно возвести около 400 тыс. кв. м жилья.

В Минэкономразвития не сообщили «Известиям» о том, что делается в настоящий момент для решения наболевших жилищно-коммунальных вопросов в регионах, какие готовятся новые меры.

Неравномерное распределение

По состоянию на начало осени 2023 года в России в стадии активной реализации находится порядка 106 млн кв. м в новостройках , рассказали «Известиям» в «Циан.Аналитике» . Год назад аналогичный показатель был на 6% ниже (99 млн кв. м). Строящееся жилье, отмечают специалисты, неравномерно распределено по крупнейшим городам. Скажем, в Новокузнецке на одного жителя приходится менее 0,1 кв. м в строящихся корпусах, а в том же Краснодаре — более чем в 60 раз больше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По подсчетам «Циан.Аналитики», больше всего новостроек в расчете на одного жителя сейчас возводится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке. Аутсайдерами рейтинга по обеспеченности строящимися многоквартирными домами стали Новокузнецк, Махачкала и Тольятти.

Минимальные показатели в расчете на душу населения характерны для локаций с небольшими объемами нового строительства. К ним относятся промышленные центры (Новокузнецк и Тольятти) и столица Дагестана, где жилищные вопросы чаще решают через строительство ИЖС, а строящиеся многоэтажные дома не всегда реализуются по ДДУ.

Среди миллионников меньше всего новостроек в Челябинске, Омске и Волгограде.

В лидерах рейтинга оказались города с высокой миграционной привлекательностью и наличием достаточного объема свободной земли для постоянного запуска новых проектов. Столица Кубани, Краснодар, несмотря на сохраняющиеся логистические ограничения, по-прежнему активно привлекает новых жителей благодаря теплому климату. Тюмень за счет роста качества городской среды стала местом для переезда не только из нефтедобывающих поселков региона, но и со всей Сибири. Рынок новостроек Владивостока активно развивается за счет дальневосточной ипотеки.

Ждем перемен

На данный момент в России в обновлении нуждаются 391 тыс. из 940 тыс. км коммунальных сетей, это более 40% всего объема , приводит данные заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ, член ассоциации «Системная экономика» Светлана Сазанова. В России, по ее оценкам, ежегодно обновляется не более 1–2% сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, но одновременно около 3% сетей признаются аварийными. Обновление отстает от выбытия на 1–2%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Сазановой, главные проблемы в сфере присоединения к инженерным сетям — отсутствие единообразия тарифов по подключению, длительные сроки и высокая стоимость, неразвитая система автоматизации и цифровизации.

— Введение единых на территории страны тарифов, по примеру тарифа на электроэнергию, позволит оптимизировать стоимость строительства объектов и сократить сроки их подключения, — отмечает член ассоциации «Системная экономика».

Кроме того, согласно Национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в 84 регионах страны строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс. По состоянию на начало осени, по данным кабмина, в 84 субъектах РФ было уложено более 106,3 млн кв. м асфальтобетона и других типов дорожного покрытия.

При этом в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более 6,4 тыс. объектов на региональной и местной сети дорог. Общая площадь дорожного покрытия превысит 145 млн кв. м. На октябрь 2023 года работы на 73,2% объектов уже завершены и более 2,3 тыс. объектов уже введены в эксплуатацию. Дорожная инфраструктура обновляется достаточно быстрыми темпами, но в дальнейшем эти темпы необходимо сохранять и поддерживать, убеждена Сазанова.

При дефиците возможностей

Для модернизации и создания новой инженерной и транспортной инфраструктуры ресурсов на региональном уровне недостаточно. В частности, строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры относится к предмету ведения муниципальных образований, бюджеты которых, как правило, являются дефицитными , полагает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом средняя степень износа коммунальной инфраструктуры составляет 69%, а доля сетей, подлежащих замене, составляет 46% в системе водоотведения, 43% в системе водоснабжения и 30% в системе теплоснабжения.

Сегодня в региональном срезе наиболее острая ситуация в отдельных городах Республики Крым (износ около 90%), в Калмыкии (89%), Тыве (84%), Калининградской и Курганской областях (82%), подчеркивает Мери Валишвили.

Год назад была утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года и программа модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы. Реализация программы позволит модернизировать коммунальные сети и объекты в 16 регионах.

Помимо этого, правительство РФ разработало механизм, позволяющий списать задолженность по бюджетным кредитам в целях стимулирования инвестиций в развитие приоритетных отраслей, в том числе в сферах ЖКХ и дорожного строительства.