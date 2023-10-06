Метр со скрепкой: в РФ обновился рекорд по сокращению площади квартир

В крупных городах средняя площадь квартир в новостройках за последние пять лет упала почти на 25%. В Москве только за последний год этот показатель снизился на 6–7 кв. м. Даже и без того маленькие студии «похудели» на 15%, сообщили «Известиям» представители отрасли. Это происходит из-за роста цен на недвижимость: девелоперы уменьшают площадь жилья, размещая больше квартир на этаже. Эксперты считают, что тренд сохранится, а в случае снижения доступности льготных ипотечных программ на первичном рынке — даже усилится.

Новый рекорд

В крупных городах России обновился рекорд по сокращению площади квартир в новостройках. Например, в Москве этот показатель за последние пять лет упал на 23,4%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум». В Санкт-Петербурге только за последний год метраж сократился на 10%, в Ленинградской области — на 15%, рассказала исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

За пять лет площадь квартир в крупных городах сократилась в среднем на 7–18%, сказал руководитель «Циан.Аналитики» (крупнейшая площадка по продаже квартир в России) Алексей Попов.

— Тенденция снижения метража, действительно, наблюдается, — согласен управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. — За год средняя площадь в новостройках столицы сократилась примерно на 6–7 кв. м.

Самая маленькая квартира на столичном рынке в этом году — это апартаменты площадью менее 5 кв. м, выяснили ранее «Известия».

По сравнению с прошлым годом количество квартир площадью до 30 кв. м в новостройках России выросло на 11,5%, при этом общий объем предложения за аналогичный период увеличился на 8,5%, добавила замдиректора компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

Тренд на снижение площади продаваемых квартир был отмечен несколько лет назад как реакция рынка на увеличившуюся стоимость жилья на фоне снижения реальных доходов населения, — сказал первый вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов.

— Люди стремятся снизить бюджет покупки, — сказал он.

Сейчас, по его словам, средняя площадь студии в новостойках комфорт-класса составляет 25,3 кв. м, однокомнатных и евро-двухкомнатных квартир — 38,1 кв. м, двухкомнатных и евро-трехкомнатных — 60,8 кв. м, трехкомнатных и евро-четырехкомнатных — 83,0 кв. м.

С допандемийного 2019 года стоимость «квадрата» новостроек в России поднялась в среднем почти в два раза, сказала Татьяна Ахметдинова.

Застройщики поэтому и сокращают площадь — чем меньше дорогих квадратных метров, тем меньше заплатит покупатель в целом.

— Делают они это, оптимизируя планировочные решения, размещая больше квартир на этаже, — пояснил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. При этом он добавил, что девелоперам следует соблюдать баланс, чтобы не увести проект в сторону совсем мелкой и некомфортной нарезки.

По словам управляющего директора «Метриум» Руслана Сырцова, у большинства девелоперов в арсенале имеются исключительно индивидуальные проекты. То есть застройщики каждый раз начинают работу над концепцией с нуля, создавая абсолютно неповторимые здания.

— К тому же сегодня основной упор делается и на квартиры евроформата, где снижение площади достигается за счет объединения жилой комнаты с кухней, — отметил генеральный директор «КТС Проект» Алексей Дугин. — Полезная площадь квартиры при этом увеличивается.

Спрос на маленькие квартиры растет все последние годы, люди их покупают в качестве инвестиций: для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи, добавил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Без лишних коридоров

Чаще всего среднюю площадь квартир застройщики сокращают за счет перехода к более эргономичным планировкам евроформата — без нефункциональных коридоров и комнат неправильной формы, сказал Руслан Сырцов.

Квартиры становятся эргономичнее и экологичнее, считает директор по продукту «ОМ Девелопмент» Диана Насирова.

— Когда-то непривычные евроформаты теперь кажутся чем-то обыденным, а средняя площадь квартир в 60 кв. м в массовом сегменте уже представляется недосягаемой, — сказала она. — Но не стоит считать, что чем меньше квартира, тем она хуже.

Сегодня проектировщики более эффективно работают с архитектурой и пространством, наделяют его большим количеством функций, сказал партнер архитектурного бюро Syntaxis Алексей Зародов.

— Многие пугающие рассказы о низком качестве компактного жилья — это растиражированные примеры плохой работы девелоперов, злоупотребивших оптимизациями площадей вопреки здравому смыслу, — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Действительно, в России можно найти дома, где квартиры со статусом малогабаритного жилья малопригодны для комфортной жизни и не соответствуют критериям качества, сказала она. Это и «рабочие апартаменты», и помещения без окон площадью едва ли 10 кв. м.

— Однако такое жилье можно назвать контрафактом или фальсификатом на рынке недвижимости, который не имеет ничего общего с ответственным бизнесом и общим положением дел в индустрии, — подчеркнула она.

Ранее в интервью «Известиям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова высказала мнение, что каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Исходя из этого, студия и однокомнатная квартира — это больше жилье для одиноких людей.

Но тренд на компактное жилье в любом случае развивается, что связано и с ростом стоимости квадратного метра, и с изменением эргономики жилья, сказала Татьяна Ахметдинова. Кроме того, и покупатели стали более рационально подходить к полезной площади квартиры — они не готовы переплачивать за лишние нефункциональную площадь.

С учетом роста стоимости квадратного метра этот тренд сохранится и даже может усилиться в случае снижения доступности льготных ипотечных программ, считает эксперт.