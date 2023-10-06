Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Метр со скрепкой: в РФ обновился рекорд по сокращению площади квартир

До каких пределов жилье будет уменьшаться в размерах
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В крупных городах средняя площадь квартир в новостройках за последние пять лет упала почти на 25%. В Москве только за последний год этот показатель снизился на 6–7 кв. м. Даже и без того маленькие студии «похудели» на 15%, сообщили «Известиям» представители отрасли. Это происходит из-за роста цен на недвижимость: девелоперы уменьшают площадь жилья, размещая больше квартир на этаже. Эксперты считают, что тренд сохранится, а в случае снижения доступности льготных ипотечных программ на первичном рынке — даже усилится.

Новый рекорд

В крупных городах России обновился рекорд по сокращению площади квартир в новостройках. Например, в Москве этот показатель за последние пять лет упал на 23,4%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум». В Санкт-Петербурге только за последний год метраж сократился на 10%, в Ленинградской области — на 15%, рассказала исполнительный директор «НДВ Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

За пять лет площадь квартир в крупных городах сократилась в среднем на 7–18%, сказал руководитель «Циан.Аналитики» (крупнейшая площадка по продаже квартир в России) Алексей Попов.

— Тенденция снижения метража, действительно, наблюдается, — согласен управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. — За год средняя площадь в новостройках столицы сократилась примерно на 6–7 кв. м.

Самая маленькая квартира на столичном рынке в этом году — это апартаменты площадью менее 5 кв. м, выяснили ранее «Известия».

По сравнению с прошлым годом количество квартир площадью до 30 кв. м в новостройках России выросло на 11,5%, при этом общий объем предложения за аналогичный период увеличился на 8,5%, добавила замдиректора компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

Метром чую: за месяц новостройки в РФ рекордно подорожали
Как и почему будут меняться цены на жилье до конца года

Тренд на снижение площади продаваемых квартир был отмечен несколько лет назад как реакция рынка на увеличившуюся стоимость жилья на фоне снижения реальных доходов населения, — сказал первый вице-президент девелопера GloraX Александр Андрианов.

— Люди стремятся снизить бюджет покупки, — сказал он.

Сейчас, по его словам, средняя площадь студии в новостойках комфорт-класса составляет 25,3 кв. м, однокомнатных и евро-двухкомнатных квартир — 38,1 кв. м, двухкомнатных и евро-трехкомнатных — 60,8 кв. м, трехкомнатных и евро-четырехкомнатных — 83,0 кв. м.

С допандемийного 2019 года стоимость «квадрата» новостроек в России поднялась в среднем почти в два раза, сказала Татьяна Ахметдинова.

Застройщики поэтому и сокращают площадь — чем меньше дорогих квадратных метров, тем меньше заплатит покупатель в целом.Графика

— Делают они это, оптимизируя планировочные решения, размещая больше квартир на этаже, — пояснил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. При этом он добавил, что девелоперам следует соблюдать баланс, чтобы не увести проект в сторону совсем мелкой и некомфортной нарезки.

По словам управляющего директора «Метриум» Руслана Сырцова, у большинства девелоперов в арсенале имеются исключительно индивидуальные проекты. То есть застройщики каждый раз начинают работу над концепцией с нуля, создавая абсолютно неповторимые здания.

— К тому же сегодня основной упор делается и на квартиры евроформата, где снижение площади достигается за счет объединения жилой комнаты с кухней, — отметил генеральный директор «КТС Проект» Алексей Дугин. — Полезная площадь квартиры при этом увеличивается.

Спрос на маленькие квартиры растет все последние годы, люди их покупают в качестве инвестиций: для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи, добавил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Спальный метр: в Москве появились апартаменты площадью 4,8 квадрата
Будут ли пользоваться спросом такие помещения и ждать ли еще меньших студий

Без лишних коридоров

Чаще всего среднюю площадь квартир застройщики сокращают за счет перехода к более эргономичным планировкам евроформата — без нефункциональных коридоров и комнат неправильной формы, сказал Руслан Сырцов.

Квартиры становятся эргономичнее и экологичнее, считает директор по продукту «ОМ Девелопмент» Диана Насирова.

— Когда-то непривычные евроформаты теперь кажутся чем-то обыденным, а средняя площадь квартир в 60 кв. м в массовом сегменте уже представляется недосягаемой, — сказала она. — Но не стоит считать, что чем меньше квартира, тем она хуже.

Сегодня проектировщики более эффективно работают с архитектурой и пространством, наделяют его большим количеством функций, сказал партнер архитектурного бюро Syntaxis Алексей Зародов.

— Многие пугающие рассказы о низком качестве компактного жилья — это растиражированные примеры плохой работы девелоперов, злоупотребивших оптимизациями площадей вопреки здравому смыслу, — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Действительно, в России можно найти дома, где квартиры со статусом малогабаритного жилья малопригодны для комфортной жизни и не соответствуют критериям качества, сказала она. Это и «рабочие апартаменты», и помещения без окон площадью едва ли 10 кв. м.

— Однако такое жилье можно назвать контрафактом или фальсификатом на рынке недвижимости, который не имеет ничего общего с ответственным бизнесом и общим положением дел в индустрии, — подчеркнула она.

Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Скидки и акции от застройщиков скоро пойдут на спад

Ранее в интервью «Известиям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова высказала мнение, что каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Исходя из этого, студия и однокомнатная квартира — это больше жилье для одиноких людей.

Но тренд на компактное жилье в любом случае развивается, что связано и с ростом стоимости квадратного метра, и с изменением эргономики жилья, сказала Татьяна Ахметдинова. Кроме того, и покупатели стали более рационально подходить к полезной площади квартиры — они не готовы переплачивать за лишние нефункциональную площадь.

С учетом роста стоимости квадратного метра этот тренд сохранится и даже может усилиться в случае снижения доступности льготных ипотечных программ, считает эксперт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023