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Спальный метр: в Москве появились апартаменты площадью 4,8 квадрата

Будут ли пользоваться спросом такие помещения и ждать ли еще меньших студий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве вышли в продажу апартаменты площадью всего 4,8 кв. м с отделкой под ключ, сообщили «Известиям» риелторы. Это новый рекорд, ранее минимальный метраж такой недвижимости был равен 8,8 квадрата. В этом же лофт-комплексе предлагаются лоты площадью 6,2 кв. м, 7,4 кв. м, 8,2 кв. м. Апартаменты не имеют статуса жилья, но зачастую используются вместо квартир. Тренд на подобные студии уже давно задан азиатскими странами, говорят эксперты.

Рекорд побит

В столице установлен новый рекорд по минимальной площади апартаментов на первичном рынке недвижимости. В апарт-комплексе в Даниловском районе продаются студии (лофты) площадью всего 4,8 кв. м, рассказала «Известиям» управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Их стоимость составляет 2,814 млн рублей.

До этого минимальный метраж апартаментов был равен 8,8 квадрата. Также предлагаются лоты площадью 6,2 кв. м (3,466 млн рублей), 7,4 кв. м (4,069 млн рублей), 8,2 кв. м (4,263 млн рублей) и другие. Такие помещения не имеют статуса жилья, но часто их используют вместо квартиры, а также под бизнес, сказала она.

студия 8,8 квадратных метров

Фото апартаментов площадью 8,8 квадратов

Фото: соцсети

Микроквартиры расположены на первом этаже, в них нет окон, зато есть стеклянные двери на улицу и совмещенный санузел, следует из информации на сайте комплекса. Это проект редевелопмента, лоты можно приобрести в ипотеку. «Известия» направили запрос в компанию.

— На протяжении последних нескольких лет мы видим постоянную тенденцию к уменьшению площади квартир и апартаментов на первичном рынке, причем это касается и тех, которые строятся с нуля, и тех, которые появляются после редевелопмента, — сказала Ирина Доброхотова.

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Однако минимальная площадь именно квартир ограничена СНиП — этот показатель не может быть меньше 18 кв. м. Но апартаментов это не касается, поэтому и появляются лоты метражом десять, девять и вот теперь менее пяти квадратов, пояснила она.

Покупают маленькие апартаменты и под рабочую зону, микроофисы, сказала Ирина Доброхотова. Но важно помнить, что это не должно мешать соседям, добавила она.

вход в подъезд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам директора по развитию компании «Метриум» Натальи Сазоновой, девелоперы, предлагая микроапартаменты, следуют за спросом. Сегодня часть клиентов предпочитают жить в комплексах с многочисленными бытовыми сервисами и пространствами — общедомовыми постирочными, коворкингами, функциональными лобби. В результате они могут сэкономить на площади собственного жилья, сказала эксперт.

Но всё же жилье площадью менее 5 кв. м — нишевый продукт, ведь это экстремально маленькая площадь. Большинству людей психологически некомфортно использовать подобное помещение даже исключительно как место для ночевки, — подчеркнула она.

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Действительно, психологически будет очень тяжело жить в настолько маленьком помещении, согласна психолог Елена Шарафединова. Но если у человека нет денег, чтобы, например, разъехаться со своими родственниками, когда в одной небольшой квартире живет много людей, то, может быть, это неплохой вариант. Но устраивать он будет недолго: подобное жилье может быть удобным только в качестве временного, сказала она.

В апарт-комплексах можно продавать всё что угодно, но говорить, что такие комнаты пригодны для жилья, неправильно, считает эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Офис продаж недвижимости
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Нужно следить, чтобы покупателя не вводили в заблуждение, он должен четко понимать, что это нежилое помещение, в котором нельзя будет прописаться. Кроме того, ему придется платить за ЖКХ по коммерческим тарифам, а не тем, которые предусмотрены для населения, — сказал эксперт.

Сегодня в апартаментах стоимость ЖКУ выше, чем в жилых домах, примерно на 15–20%. Также дороже обходится налог на такую недвижимость — он составляет порядка 2% от стоимости (на квартиры — от 0,1%).Графика

Азиатский путь

Снижая площадь квартир и апартаментов, застройщики пытаются сделать жилье доступнее для покупателей и не потерять при этом прибыль, сказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко. За последние два года средняя стоимость метра выросла в полтора-два раза, напомнил он. При этом реальные доходы населения упали, добавил коммерческий директор GloraX Егор Федоров.

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Тренд абсолютно оправданный. С одной стороны, при дорожающей стоимости квадратного метра жилой недвижимости сокращение площади позволяет достичь более доступной цены объекта, с другой — покупатели становятся практичнее и не готовы платить за лишние метры, — сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Квартира в Корее
Фото: соцсети

Микроквартиры в мире далеко не редкость — больше всего примеров в густонаселенных странах. Например, в Китае и Индии есть апартаменты до 4,5–5 кв. м, в Японии в экономсегменте — по 6 кв. м. Продается такое жилье и там, где просто высокая стоимость квадратного метра, к примеру, в Париже или Лондоне есть студии площадью 6–7 кв. м, рассказал Сергей Зайцев.

В Южной Корее еще в 1970-е годы рядом с вузами появились жилые комплексы госивонов, то есть экзаменационных комнат, — квартир площадью 3–6 кв. м, предназначенных для студентов, отметила Наталья Сазонова. Зачастую в таком жилье нет окон, а стены полностью лишены шумоизоляции. Сегодня счет госивонов идет на тысячи, а проживают в них в основном не учащиеся, а молодые работники низшего звена, добавила она.

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В Китае есть арендные дома с квартирами площадью 4,5 кв. м. А вот в Европе первенство по минимальной площади жилья принадлежит именно Москве, — подчеркнула Наталья Сазонова.

Такая недвижимость наиболее популярна среди инвесторов, а арендаторами становятся молодые и активные люди без семьи, график которых обычно не предполагает длительного пребывания дома, сказала руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова. Но предложения псевдоапартаментов, которые предлагаются в изначально неприспособленных для этого зданиях (бывшие промышленные предприятия, офисные здания и т.д.), дискредитируют само понятие «апартаменты», считает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Говорить о комфортности проживания в лотах минимальной площади не приходится, они часто не имеют даже окон и слабо приспособлены для длительного пребывания, добавил девелопер.

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