Прокуратура рассказала подробности обрушения флигеля в Петербурге

В расселенном флигеле на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга проводился ремонт, в результате которого накануне разрушилась внутренняя часть стены. Об этом 20 декабря сообщила «Известиям» городская прокуратура.

Также уточняется, что с пятницы на субботу в доме произошла протечка горячего водоснабжения, из-за чего этаж заливало горячей водой. Надзорное ведомство сообщило о начале проведения проверки в связи с обрушением нежилого флигеля.

Вопрос о принятии прокурорского реагирования будет решен после завершения всех мероприятий.

Об обрушении стены дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге накануне сообщил источник «Известий». Уточнялось, что не выдержала внутренняя стена дома в одной из частей здания, построенного в XIX веке. Она была признана предаварийной, в ней никто не проживал, но в соседних частях еще оставались жильцы.

Обрушение началось еще днем 19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание. Эвакуацию из всего дома организовали в ночь на 20 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что последнего жильца, который не хотел покидать аварийный дом, уговорили переехать в гостиницу 19 декабря. Людей из соседнего дома также разместили в городских гостиницах.