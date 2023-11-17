Ни дома, ни двора: что положено жильцам рухнувшей хрущевки в Астрахани

Жителям обрушившегося в Астрахани дома власти региона обязаны выделить новые квартиры или выдать сертификаты на их приобретение , заявили «Известия» эксперты. Пока же людям предложат переселиться в квартиры маневренного фонда , сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Сейчас в пунктах временного размещения остались только три человека, остальные живут у родственников и друзей , а сердобольные астраханцы собирают для них вещи. Если причиной обрушения признают незаконную перепланировку — а такую версию уже озвучил Следственный комитет, — то ее виновников ждет уголовная ответственность , заявили юристы.

Что обещали жильцам рухнувшего дома власти

Всем пострадавшим после обрушения дома в Астрахани уже предложили жилье из маневренного фонда, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин в своих соцсетях — в день аварии он спешно вернулся в регион из Москвы.

Два подъезда пятиэтажного дома на Вокзальной площади рухнули вечером 16 ноября , пострадало около 20 квартир. Незадолго до этого один из жильцов сообщил экстренным службам, что в стене здания появилась трещина. Сотрудники МЧС оперативно начали эвакуацию — успели вывести из дома 213 человек, в том числе 37 детей.

По предварительным данным, озвученным Следственным комитетом, погиб один человек — тело женщины 1939 года рождения извлекли из-под завалов.

Фото: ТАСС/Павел Симаков

За 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу, рассказала «Известиям» дочь погибшей.

Разбор завалов уже завершили , заверил губернатор. Опасения, что там могут находиться еще люди, не подтвердились.

«Продолжает свою работу пункт временного размещения на базе школы. Сейчас там находятся три человека. Все остальные разместились самостоятельно у друзей и родственников, — написал глава региона в своем Telegram-канале. — За каждой семьей закрепляем куратора, который поможет оформить выплаты, восстановить документы, решить возникающие вопросы. Дал поручение ускорить предоставление выплат ».

Он пообещал провести встречу с пострадавшими в субботу, 18 ноября.

В администрации Ленинского района власти развернули пункт сбора вещей и предметов первой необходимости для пострадавших.

«Что именно нужно? Есть ли где-то списки необходимых вещей? И можно ли помочь деньгами? Можно привезти посуду, одежду, полотенца?» — интересуются в соцсетях неравнодушные астраханцы.

Фото: ТАСС/Павел Симаков

Жителей уцелевших подъездов частично обрушившегося дома пообещали в ближайшее время пустить внутрь, чтобы забрать личные вещ и, сообщили в администрация губернатора.

Какие компенсации положены жителям дома

После аварии в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Поэтому все пострадавшие теперь имеют право на ряд компенсационных выплат от региональных властей, заявили опрошенные «Известиями» юристы.

Эти выплаты гарантированы и, как правило, выплачиваются достаточно оперативно, отметила, в частности, председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст.

— В случае гибели членам семей выплачивается единовременное пособие в размере миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи, — сказала она. — В случае причинения тяжкого или средней степени тяжести вреда здоровью пострадавшему полагается единовременное пособие в размере 400 тыс. рублей, а при причинении легкого вреда здоровью — 200 тыс. рублей.

Пострадавшие должны получить финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Она может составлять 50–100 тыс. рублей. По словам юриста, жильцы вправе рассчитывать и на единовременную материальную помощь в 10 тыс. рублей на человека — за нарушения условий жизнедеятельности.

Фото: ТАСС/МЧС России

Владельцы непригодных для дальнейшего проживания квартир имеют право получить жилплощадь взамен утраченной или сертификат на ее покупку, сказала она.

— Сумма жилищного сертификата зависит от условий конкретной федеральной или региональной программы, — отметила Ирина Фаст.

Эксперты напомнили, что жильцы могут обратиться за компенсациями к виновникам произошедшего, если их установят. Так, если докажут вину управляющей компании, то ей можно предъявить требования о возмещении ущерба , сказал председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— Гражданам необходимо будет направить досудебные требования, а также составить обращения в суд, возможно, даже коллективный иск, — пояснил он.

Если имущество было застраховано, то компенсацию может выплатить и страховая организация.

— Необходимо будет обратиться с заявлением о выплате страхового возмещения. Если страховщик откажет в ней, можно обратиться в суд, — обратил внимание Владимир Кузнецов.

Фото: ТАСС/МЧС России

Если же будет доказано, что дом обрушился по вине кого-то из жильцов, то пострадавшие имеют право обратиться с требованием о выплате компенсации морального вреда к виновнику трагедии , добавила Ирина Фаст.

Могла ли перепланировка стать причиной обрушения

Говорить о причинах обрушения дома пока рано, проводится комплексная строительно-техническая экспертиза , сообщил Игорь Бабушкин. На месте работают эксперты-криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета России.

Ранее управление СК по региону указывало, что, по предварительным данным, обрушение могло произойти из-за строительно-ремонтных работ в одной из квартир, повредивших несущие конструкции.

Перепланировка квартир на первом этаже обрушившегося дома заметна и на фотографиях, выложенных на сервисе сдачи и продажи квартир. На изображениях видно, что жильцы сносили стену, которая разделяла кухню и комнату, оставляя лишь часть перегородки. Квартир с перепланировкой, судя по фотографиям, в доме было минимум две.

Если следствие подтвердит, что обрушения произошло именно из-за этого, собственник рискует получить реальный срок, пояснил «Известиям» эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Максимальная санкция за причинение смерти по неосторожности — 4 года лишения свободы, за уничтожение чужого имущества — 1 год , — пояснил Владимир Кузнецов.

Также собственнику придется компенсировать ущерб пострадавшим и семье погибшей.

— У нас по стране практически в каждом доме незаконно проводится либо перепланировка, либо переустройство. Переустройство — это изменение функционального назначения помещения. Была кухня, а из нее оборудовали зал, объединили несколько комнат, — рассказал он. — Сейчас идет некая эпидемия дизайнерских проектов.

По его словам, законодателям и правоохранительным органам пока так и не удалось найти системное решение для борьбы с перепланировками.

— Факт сноса несущей стены можно установить, как правило, только если бдительные соседи увидят, что мешками выносят куски бетона. Либо если квартира выставляется на продажу или что-то произошло : затопление соседей, закрытие воздуходува, взрыв газа, — пояснил он.

Фото: РИА Новости/Павел Гирин

Сейчас, по его словам, для устранения незаконной перепланировки выносится судебное решение, по которому владелец квартиры обязаны восстановить несущую стену. И только если он этого не сделает, возможен штраф.

— Но нужно штрафовать сразу по факту выявления нарушения , — полагает эксперт.

При этом Павел Склянчук допустил, что в Астрахани причиной обрушения могла стать не только перепланировка — ситуацию мог усугубить и общий износ конструкций здания.