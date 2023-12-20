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В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге произошло обрушение стены дома на Гороховой улице. Об этом 20 декабря сообщает источник «Известий».

Уточняется, что не выдержала внутренняя стена дома в одной из частей здания, построенного в XIX веке. Эта часть признана предаварийной, в ней никто не проживает, однако в соседних частях еще остались жильцы.

Обрушение началось еще днем 19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание. Эвакуацию из всего дома организовали только в ночь на 20 декабря.

Как указали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, информации о пострадавших нет.

«Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания. Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС — 14 единиц техники и 56 человек личного состава», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Корреспондент «Известий» Диана Чуприна сообщила, что, несмотря на разлом внутренней стены дома, некоторые окна в нем продолжают гореть.

Ранее, 17 декабря, в Орле обрушились несущие конструкции кровли дома. В городской администрации знали о том, что здание признано аварийным, непригодным для проживания и подлежащим расселению. Однако в нарушение действующего законодательства никаких мер для расселения жильцов этого дома принято не было. Также не проводились мероприятия по укреплению кровли.

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