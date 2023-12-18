Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о разработке новой стратегии мобилизации на Украине
Мир
Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине
Мир
ЕС решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно
Мир
Москва пообещала ответить на 12-й пакет санкций Евросоюза
Общество
​​​​​​​Олег Газманов получил премию «Легенды Тавриды»
Мир
Bloomberg сообщило о новом минимуме рейтинга одобрения Байдена
Экономика
Россия не будет прекращать поставки импорта рыбы с Фарерских островов
Экономика
ФАС ожидает снижения цен производителей на яйца в течение месяца–полутора
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции оживить стамбульский процесс по Украине
Экономика
Путин на полгода продлил запрет на продажу нефти РФ по потолку цен
Мир
Финляндия предоставила США доступ к 15 военным базам на своей территории
Экономика
Суд разрешил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg
Общество
Путин в шутку призвал не превращать «ржавые ведра» в машины за счет покраски
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку

Дело возбудили после обрушения крыши дома в Орле

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле по факту обрушения крыши в жилом доме в Заводском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 17 декабря в Орле обрушились несущие конструкции кровли дома. В городской администрации и УК «Знаменка» знали о том, что здание дома признано аварийным, непригодным для проживания и подлежащим расселению. Однако в нарушение действующего законодательства никаких мер для расселения жильцов этого дома принято не было. Также не проводились мероприятия по укреплению кровли.

Следователи провели осмотр места происшествия. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, продолжаются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023