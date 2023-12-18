Дело возбудили после обрушения крыши дома в Орле

В Орле по факту обрушения крыши в жилом доме в Заводском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 17 декабря в Орле обрушились несущие конструкции кровли дома. В городской администрации и УК «Знаменка» знали о том, что здание дома признано аварийным, непригодным для проживания и подлежащим расселению. Однако в нарушение действующего законодательства никаких мер для расселения жильцов этого дома принято не было. Также не проводились мероприятия по укреплению кровли.

Следователи провели осмотр места происшествия. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, продолжаются.