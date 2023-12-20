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Обрушение дома в центре Петербурга. Главное

Очевидец обрушения дома в Санкт-Петербурге: мы побежали спасать людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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В среду, 20 декабря, в центре Санкт-Петербурге обрушились два подъезда расселенного дома. В результате никто не пострадал, так как на момент аварии в здании не осталось жильцов. «Известия» публикуют подробности произошедшего.

Обрушение дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге

Авария произошла на Гороховой улице в ночь на 20 декабря. По данным источника «Известий», ее спровоцировало обрушение внутренней стены в одной из частей дома, построенного еще в XIX веке. Она была признана предаварийной, там уже никто не проживал, однако в соседних частях здания оставались люди.

В распоряжении «Известий» также оказались кадры, на которых запечатлен момент обрушения. На них можно увидеть, как из арки, ведущей к дому, вырывается огромный столб пыли.

Как сообщили «Известиям» в прокуратуре Санкт-Петербурга, в расселенном флигеле велись ремонтные работы. В результате накануне аварии разрушилась внутренняя часть стены. В надзорном ведомстве также уточнили, что с пятницы на субботу в системе водоснабжения дома произошла протечка, из-за чего этаж залило горячей водой. По факту произошедшего начата проверка, после которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Процесс обрушения начался еще 19 декабря, однако в неаварийной части здания оставались жильцы. Эвакуацию всего дома провели в ночь на 20 декабря.

Очевидцы об обрушении дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге

Очевидцы обрушения стены дома на Гороховой улице поделились с «Известиями» подробностями об инциденте.

По словам одной из местных жительниц, она проснулась от хлопка, за которым последовал грохот. Поначалу девушка решила, что громкие звуки вызвало падение снега с крыши. Однако за окном оказалась улица, «которую она раньше не видела». Как отметила очевидица, на рухнувшем доме была страшная трещина, которая шла вдоль всего фасада.

Другой собеседник «Известий» рассказал, что сразу после обрушения побежал спасать людей, которые могли остаться под обломками, но ему сообщили, что из здания всех выселили. Затем пожарные предупредили мужчину о необходимости эвакуации, и он, собрав документы и лекарства, покинул свою квартиру вместе с женой.

Губернатор об обрушении дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, последнего жильца аварийного флигеля на Гороховой улице убедили переехать в гостиницу накануне аварии, 19 декабря. По словам главы города, жертв удалось избежать благодаря грамотным действиям и настойчивости районной администрации.

Губернатор выразил особую благодарность городским и экстренным службам. Он особенно отметил их оперативную и слаженную работу.

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Беглов также сообщил, что жильцов соседнего здания и двух подъездов разместили в гостиницах. Для детей, которые ходят в школы и детские сады, к местам временного размещения будут прикреплены автобусы для развозки. Он добавил, что петербуржцы, проживающие в соседнем с аварийным доме, получат материальную помощь.

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