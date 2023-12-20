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Жильцам соседнего с обрушившимся домом в Петербурге окажут материальную помощь

Беглов: жильцам соседнего с обрушившемся домом окажут материальную помощь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Петербуржцам, проживающим в соседнем с расселенным здании, где ночью произошло обрушение, окажут материальную помощь, сообщил 20 декабря в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, принято решение полностью расселить дом, жильцов разместили в гостинице.

«Будет оказана соответствующая материальная помощь. Сейчас уже составлен план по выделению соответствующих квартир. И будет оказана материальная помощь. <…>. Для детей, которые ходят в школы и детские сады, будет к гостинице прикреплен автобус для развозки», — добавил губернатор Санкт-Петербурга.

Он ознакомился с обстановкой на месте происшествия и провел оперативное совещание штаба по ликвидации последствий ЧП.

Беглов особо отметил работу оперативных служб.

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Ранее в этот день городская прокуратура сообщила «Известиям», что в расселенном флигеле на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга проводился ремонт, в результате которого накануне разрушилась внутренняя часть стены. Кроме того, с пятницы на субботу в доме произошла протечка горячего водоснабжения, из-за чего этаж заливало горячей водой.

Об обрушении стены дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге накануне сообщил источник «Известий». По его словам, не выдержала внутренняя стена дома в одной из частей здания, построенного в XIX веке. Она была признана предаварийной, в ней никто не проживал, но в соседних частях еще оставались жильцы.

Обрушение началось еще днем 19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание.

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