Жильцам соседнего с обрушившимся домом в Петербурге окажут материальную помощь
Петербуржцам, проживающим в соседнем с расселенным здании, где ночью произошло обрушение, окажут материальную помощь, сообщил 20 декабря в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, принято решение полностью расселить дом, жильцов разместили в гостинице.
«Будет оказана соответствующая материальная помощь. Сейчас уже составлен план по выделению соответствующих квартир. И будет оказана материальная помощь. <…>. Для детей, которые ходят в школы и детские сады, будет к гостинице прикреплен автобус для развозки», — добавил губернатор Санкт-Петербурга.
Он ознакомился с обстановкой на месте происшествия и провел оперативное совещание штаба по ликвидации последствий ЧП.
Беглов особо отметил работу оперативных служб.
Ранее в этот день городская прокуратура сообщила «Известиям», что в расселенном флигеле на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга проводился ремонт, в результате которого накануне разрушилась внутренняя часть стены. Кроме того, с пятницы на субботу в доме произошла протечка горячего водоснабжения, из-за чего этаж заливало горячей водой.
Об обрушении стены дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге накануне сообщил источник «Известий». По его словам, не выдержала внутренняя стена дома в одной из частей здания, построенного в XIX веке. Она была признана предаварийной, в ней никто не проживал, но в соседних частях еще оставались жильцы.
Обрушение началось еще днем 19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание.