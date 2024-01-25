Число погибших при обрушении насосной станции под Оренбургом выросло до двух
В Новотроицке Оренбургской области число погибших при обрушении насосной станции увеличилось до двух, один человек скончался в больнице от полученных травм. Об этом 25 января сообщило региональное правительство.
«Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице», —приводит «РИА Новости» слова представителя правительства.
В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По предварительным данным, под обломками находятся шесть человек. Как рассказал собеседник агентства, с ними установлена связь, их жизни ничего не угрожает.
До этого сообщалось, что из-под завалов было извлечено тело погибшего.
Обрушение произошло ранее в этот день. МЧС указало, что сообщение об обрушении поступило в 11:20 по местному времени (09:20 мск). Оно произошло на улице Фрунзе, его площадь составляет 200 кв. м. Обстоятельства инцидента выясняются. В городе объявлен режим ЧС муниципального характера.