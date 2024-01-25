Тело погибшего при обрушении станции под Оренбургом извлекли из-под завалов
Тело погибшего при обрушении канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области извлекли из-под завалов. Об этом сообщает МЧС России в четверг, 25 января.
«Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни. Предварительно, под обломками находятся шесть человек», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
На месте происшествия работают 77 специалистов, среди которых психолог МЧС, и 22 единицы техники.
Обрушение произошло ранее в этот день. МЧС указало, что сообщение об обрушении поступило в 11:20 по местному времени (09:20 мск). Оно произошло на улице Фрунзе, его площадь составляет 200 кв. м. Обстоятельства инцидента выясняются. В городе объявлен режим ЧС муниципального характера.