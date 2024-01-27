Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы РФ

Планы США конфисковать активы России не только незаконны, но и направлены против здравого смысла. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 27 января, его слова опубликованы Telegram-канале диппредставительства.

«Мотивированные эгоистичными политическими целями, «креативные» идеи Белого дома вроде конфискации росгосактивов противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу», — заявил он.

По мнению Антонова, Вашингтон такими мерами загнал в тупик двусторонние отношения России и США. При этом желаемого американской администрацией результата ждать не приходится: все попытки лишить Россию суверенитета или разрушить ее экономику обречены на провал.

«[Такие меры со стороны Белого Дома] заставляют здравомыслящие столицы всерьез задуматься об отказе от использования доллара. Лишний раз подтверждают насущную потребность в переходе мирового сообщества к многополярности», — резюмировал посол.

Также Антонов подчеркнул, что попытки Запада надавить на Россию тщетны — это настолько очевидно, что даже некоторые представители американской власти вынуждены признать успех действий правительства РФ по купированию последствий рестрикций.

Ранее, 24 января, стало известно, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

Пред этим, 10 января, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд. Данные средства планируют потратить на восстановление Украины.

До этого, 2 января, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфискация замороженных на Западе российских активов только улучшит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы США и Европы, находящиеся в России.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.