Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы РФ
Мир
Полиция Вашингтона отчиталась о резком росте преступности в городе
Мир
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины для консультаций
Происшествия
ВФУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Мир
Компания Trafigura сообщила об отсутствии пострадавших при атаке хуситов на танкер
Мир
Губернатор Флориды заявил о готовности отправить бойцов Нацгвардии на помощь Техасу
Мир
Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции
Общество
Минобороны РФ запускает специальный раздел на сайте к юбилею освобождения Ленинграда
Мир
США заявили об отсутствии признаков геноцида в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –5 градусов в Москве 27 января
Мир
В посольстве РФ указали на попытки США переписать историю обвинениям в антисемитизме
Общество
ФСБ опубликовала архивные материалы НКВД о зверствах фашистов во время холокоста
Культура
Безрукова наградили на премии «Золотой орел»
Мир
Посол Антонов указал на отсутствие осуждения США инцидента со сбитым Ил-76
Мир
The Telegraph сообщила о планах США разместить ядерное оружие в Великобритании
Сюжет:

Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы РФ

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы США конфисковать активы России не только незаконны, но и направлены против здравого смысла. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 27 января, его слова опубликованы Telegram-канале диппредставительства.

«Мотивированные эгоистичными политическими целями, «креативные» идеи Белого дома вроде конфискации росгосактивов противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу», — заявил он.

По мнению Антонова, Вашингтон такими мерами загнал в тупик двусторонние отношения России и США. При этом желаемого американской администрацией результата ждать не приходится: все попытки лишить Россию суверенитета или разрушить ее экономику обречены на провал.

«[Такие меры со стороны Белого Дома] заставляют здравомыслящие столицы всерьез задуматься об отказе от использования доллара. Лишний раз подтверждают насущную потребность в переходе мирового сообщества к многополярности», — резюмировал посол.

Также Антонов подчеркнул, что попытки Запада надавить на Россию тщетны — это настолько очевидно, что даже некоторые представители американской власти вынуждены признать успех действий правительства РФ по купированию последствий рестрикций.

Еврострадания: конфискация российских активов ударит по Евросоюзу
Будут ли приняты контрмеры со стороны РФ

Ранее, 24 января, стало известно, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

Пред этим, 10 января, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд. Данные средства планируют потратить на восстановление Украины.

До этого, 2 января, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфискация замороженных на Западе российских активов только улучшит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы США и Европы, находящиеся в России.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024