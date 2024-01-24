Комитет сената США поддержал законопроект о передаче Киеву замороженных активов РФ
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине, об этом 24 января свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Bloomberg.
Как отмечается, за проголосовали 20 законодателей, против высказался один.
В документе говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных у Центробанка РФ, а также других суверенных активов России. При этом любые усилия США по конфискации и передаче российских активов должны предприниматься совместно с международными союзниками и партнерами.
Законопроект должен принять Сенат полного состава, затем Палата представителей Конгресса, после чего он отправится на подпись американскому президенту Джо Байдену.
Ранее, 10 января, агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд. Данные средства планируют потратить на восстановление Украины.
До этого, 2 января, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфискация замороженных на Западе российских активов только улучшит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы США и Европы, находящиеся в России.
В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных российских активов.
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.