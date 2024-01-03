В США испугались жесткого ответа РФ на конфискацию российских активов

Конфискация замороженных на Западе российских активов только улучшит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы США и Европы, находящиеся в России. Об этом 2 января заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые всё еще находятся в стране», — сказал он.

Джонсон продолжил, что конфискация активов РФ подорвет доверие к доллару в качестве резервной валюты. Бывший аналитик ЦРУ отметил, что власти западных стран ведут переговоры о присвоении российских средств именно тогда, когда Россия стала председателем БРИКС. По его мнению, это межгосударственное объединение способно выстроить собственный альтернативный финансовый порядок.

Ранее, 30 декабря, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы РФ. Он также подчеркнул, что объем средств, на которые могут распространиться ответные специальные экономические меры, является существенным.

28 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

До этого, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Накануне, 20 декабря, Financial Times сообщило о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.