Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

В случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет ответные меры. Об этом 21 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в РФ также достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Накануне Financial Times написала, что американские чиновники предложили легализовать конфискацию замороженных активов РФ. Для этого западным странам надо признать себя пострадавшими в конфликте на Украине. По информации издания, с таким предложением чиновники обратились к странам «большой семерки» (G7).

В тот же день Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о взыскании 720 млн российских активов. В ведомстве заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне.

Еврокомиссия 12 декабря утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка. В этот же день Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов. По их итогам чистая прибыль от использования российских замороженных активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

В начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.