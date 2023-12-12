ЕК утвердила механизм «иммобилизации» доходов от замороженных активов ЦБ РФ

Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ). Об этом 12 декабря сообщила замглавы ЕК Вера Юрова в ходе пресс-конференции, мероприятие транслировал Европарламент на своем сайте.

«Коллегия ЕК приняла проект иммобилизации сверхприбыли от замороженных активов Центрального банка России», — заявила она.

Юрова сообщила, что предложенный механизм также должен одобрить Совет ЕС. Его детали, а также сроки реализации замглавы ЕК не уточнила.

Ранее в этот день Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов: на первом будут выбраны активы, которые будут задействованы, на втором — определены действия, которые будут предприняты с ними. В дальнейшем, после вычета расходов и национальных налогов чистая прибыль от использования российских замороженных активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

8 ноября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.