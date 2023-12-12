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ЕК утвердила механизм «иммобилизации» доходов от замороженных активов ЦБ РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ). Об этом 12 декабря сообщила замглавы ЕК Вера Юрова в ходе пресс-конференции, мероприятие транслировал Европарламент на своем сайте.

«Коллегия ЕК приняла проект иммобилизации сверхприбыли от замороженных активов Центрального банка России», — заявила она.

Юрова сообщила, что предложенный механизм также должен одобрить Совет ЕС. Его детали, а также сроки реализации замглавы ЕК не уточнила.

Ранее в этот день Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов: на первом будут выбраны активы, которые будут задействованы, на втором — определены действия, которые будут предприняты с ними. В дальнейшем, после вычета расходов и национальных налогов чистая прибыль от использования российских замороженных активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

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6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

8 ноября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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