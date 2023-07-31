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Обналичные средства: в ЕС ищут способ конфискации замороженных активов РФ

Что мешает чиновникам в Брюсселе договориться и к чему могут привести их действия
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз в рамках подготовки новых санкций против Москвы сосредоточится на создании правовой базы для конфискации замороженных активов ЦБ России. Об этом «Известиям» рассказали в Европарламенте, при этом признав, что такое решение станет серьезным шагом на пути эскалации конфликта. В Брюсселе не раз заявляли, что эти средства пойдут на восстановления Украины. В Кремле уже заявляли, что своими действиями Евросоюз преступает нормы как собственного законодательства, так и международного права. Впрочем, вариантов, которые не нарушали бы закон или не оказывали негативный эффект на еврозону, у брюссельских чиновников действительно нет.

Денежный вопрос

После начала спецоперации на Украине западные страны, особенно Евросоюз, взяли курс на жесткую санкционную политику в отношении России. Помимо 11 пакетов рестрикций в отношении компаний и физлиц, ЕС также решил заморозить активы Центробанка РФ. В общей сложности заблокированными оказались, по оценкам Еврокомиссии, свыше €200 млрд.

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Видимо, «простаивание» таких средств не дает покоя Брюсселю, где активно пытаются разработать способ легально конфисковать российские активы. Одним из главных направлений, куда ЕС хочет вложить эти финансы, остается восстановление Украины, заявляла в июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. К слову, на саммите ЕС, который прошел 29–30 июня, эта тема также поднималась, но тогда лидеры европейских стран достичь консенсуса так и не смогли.

Сейчас в Брюсселе идет разработка уже 12-го по счету пакета санкций, куда вполне могут войти подобные меры, заявили «Известиям» в Европарламенте.

рублевые монеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС, — рассказал депутат ЕП от Германии Гуннар Бек. — Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти.

Европарламентарий признал: конфискация замороженных средств РФ станет шагом, который приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

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В Брюсселе ранее заявили, что очередные ограничительные меры в отношении Москвы могут быть приняты до конца года. При этом четкого понимания, что в него войдет, ни у кого нет — сфер, которые могут быть подвергнуты санкциям, осталось не так много. При этом, по мнению Гуннара Бека, в отношении, например, атомной отрасли волноваться точно не стоит.

— Санкции против атомной энергетики кажутся нереалистичными: в мае ЕС дал зеленый свет изменениям в сделке между Венгрией и «Росатомом» по строительству АЭС «Пакш-2», — напомнил он.

Строительство АЭС «Пакш II» в Венгрии

Строительство АЭС «Пакш II» в Венгрии

Фото: REUTERS/Marton Monus

Впрочем, не только Евросоюз нацелился на заблокированные средства ЦБ. Ранее в июле член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Бэлф сказал «Известиями», что в Лондоне также рассматривают аналогичные меры. Там в настоящее время заморожено порядка £26 млрд российских активов.

Пути изъятия

Размышления о возможности конфискации госсредств РФ и способах осуществить это появились не вчера — в Брюсселе этим озабочены уже давно. Однако согласно действующим нормам международного права имущество иностранного государства пользуется иммунитетом от любых исполнительных мер, рассказал ранее в интервью «Известиям» и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

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— Даже нелегитимное еэсовское санкционное законодательство в этом отношении однозначно: оно предусматривает возможность временного замораживания иностранных госактивов, но не их конфискацию, — пояснил он.

В Москве не раз сравнивали блокировку российских средств с кражей, призывая разморозить их. В апреле президент РФ Владимир Путин даже подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Согласно документу, при таких обстоятельствах вводится внешнее управление активами недружественных стран в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце мая заявил о необходимости немедленно разблокировать средства, причем «без каких-либо условий».

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права», — пояснил он.

Однако в ЕС продолжают придумывать механизмы обхода законодательных ограничений и использования российских активов в своих целях. Так, Bloomberg сообщил, что лидеры ЕС еще на саммите в целом поддержали план, предусматривающий введение налога на сверхприбыль с замороженных средств ЦБ РФ. Предполагается, что Брюссель таким образом может ежегодно получать не менее €3 млрд.

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При этом глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на встрече министров финансов в середине июля предупредила: план с введением налога на прибыль может угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности валюты. По ее словам, потенциальные потери, в случае реализации плана, могут в значительной мере превзойти суммы, которые ЕК может таким образом получить.

Как считают критики инициативы, использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может привести к тому, что другие центробанки, у которых есть большие денежные резервы, отвернутся от евро. В первую очередь если Евросоюз будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.

вид на Кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сама по себе директива об упрощении конфискации активов в ЕС существует, сказала «Известиям» депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Однако в этом документе речь идет о средствах, полученных преступным путем, в том числе если они заработаны на конфликте. Если же деньги не имеют к нему никакого отношения, с их конфискацией «будут большие проблемы».

— Сейчас речь может быть только о деньгах, заработанных преступным путем, — рассказала она. — Как это всё будет видоизменено в Евросовете или где-то еще, покажет время.

В любом случае всё свидетельствует о том, что решение вряд ли будет принято в ближайшее время. Например, как сообщили The New York Times со ссылкой на конфиденциальный отчет европейских чиновников, «надежного правового метода, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы лишь на том основании, что они подпадают под ограничительные меры ЕС», сейчас не существует.

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