В США предложили признать Запад пострадавшим для конфискации активов РФ

Западные государства могут попытаться легализовать замороженные российские активы, признав себя пострадавшими от конфликта на Украине. О такой возможности 20 декабря написала газета Financial Times.

По ее информации, с подобным предложением недавно обратились к странам «большой семерки» (G7) американские чиновники.

«В одном недавнем документе для обсуждения в рамках G7, написанном официальными лицами США, это описывается как контрмера, разрешенная международным правом», — указывают журналисты.

Авторы предложения считают, что решение о передаче активов РФ якобы «пострадавшим» и «особо пострадавшим» от нее странам будет «законным».

Речь может идти о союзниках Украины, которые оказывали ей военную и финансовую помощь, уточнила газета. В частности, предполагается возможность передачи Украине изъятых российских активов траншами Всемирного банка или же Европейского банка реконструкции и развития.

По последним данным FT, суммарно в странах G7, Евросоюзе и Австралии заблокированы активы Центробанка РФ на сумму в €260 млрд. Из них €210 млрд находятся на территории ЕС, в том числе €191 млрд — в Бельгии.

Ранее в этот день Генпрокуратура ФРГ подтвердила подачу ходатайства в суд о конфискации российских активов на сумму более €720 млн. В ведомстве заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне.

До этого, 12 декабря, Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ).

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов, по результатам которых чистая прибыль будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

В начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.