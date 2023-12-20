Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о взыскании €720 млн российских активов

Генпрокуратура ФРГ подтвердила подачу ходатайства в суд о конфискации российских активов на сумму более €720 млн. Информация об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры 20 декабря.

В сообщении указано, что взыскание средств планируется якобы из-за «попытки нарушения эмбарго».

В прокуратуре заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне.

«7 июля 2023 года Генеральная прокуратура Швейцарии подала в сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне ходатайство об открытии независимого производства по конфискации (статья 435 (1) Уголовно-процессуального кодекса в сочетании с разделом 76a (1) Уголовного кодекса). В рамках данного разбирательства в связи с попыткой нарушения эмбарго подлежит конфискации остаток на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне в размере более 18 миллионов евро)», — указано на сайте.

В заявлении также сообщается, что российская финансовая организация, о которой идет речь, была включена Советом Европейского союза 3 июня 2022 года в «Приложение I к Регламенту об эмбарго в отношении России».

«В результате был введен запрет на распоряжение всеми остатками компании в европейских финансово-кредитных учреждениях. Вскоре после листинга неизвестные должностные лица российского финучреждения попытались снять со своего счета в банке во Франкфурте-на-Майне более €720 млн. Банк не выполнил электронное платежное поручение», — сообщается на сайте.

В этот же день стало известно, что генпрокуратура ФРГ подала соответствующее заявление в Верховный земельный суд Франкфурта-на-Майне. Сообщалось, что генеральный прокурор ФРГ Питер Франк намерен конфисковать замороженные ранее российские активы в размере более €720 млн и пополнить ими бюджет Германии.

Как уточняется, Берлин заморозил активы российских компаний, попавших в санкционный список Евросоюза (ЕС), однако некоторые из них пытались вывести средства. На фоне этого федеральная прокуратура ФРГ решила перевести средства в бюджет страны.

Сумму более €720 млн дочерняя компания Московской фондовой биржи разместила в немецкой дочерней компании крупнейшего американского банка JP Morgan. После введения санкций против России JP Morgan получил распоряжение о переводе, согласно которому всю сумму нужно было перевести на счет в Commerzbank другой дочерней компании Московской биржи. Из-за решения ЕС о санкциях два участвующих в финансовой операции банка не осуществили перевод.

Ранее, 12 декабря, Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ). в этот день Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов. По их итогам чистая прибыль от использования российских замороженных активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.