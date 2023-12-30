В МИД заявили об открытости Москвы к разговору с Западом о замороженных активах

Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы РФ. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 30 декабря.

Он также подчеркнул, что объем средств, на которые могут распространиться ответные специальные экономические меры, является существенным.

«Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. <...> Вместе с тем, как всем известно, «для танго нужны двое», — сказал он.

Биричевский также отметил, что в условиях «продолжающейся оголтелой русофобской кампании» на Западе и на фоне новых односторонних санкций бессмысленно пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене.

Глава департамента также заявил, что если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору.

«Если на той стороне будут готовы к диалогу — мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», — заявил директор департамента.

Также по его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными.

«Вашингтон, если верить регулярно появляющейся в СМИ информации, якобы изобрел и активно продвигает новую формулу, по которой можно признать себя пострадавшим от российской спецоперации и конфисковать суверенные резервы нашей страны», — отметил дипломат.

Биричевский отметил, что в этих условиях не важно, куда эти средства будут направлены далее — на военную поддержку Украины или «затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах».

«К какому бы варианту ни пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества, не важно, в каком масштабе», — подытожил он.

28 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

21 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

До этого, 20 декабря, Financial Times сообщило о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.