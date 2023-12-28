FT сообщила о сомнениях в Европе по вопросу законности конфискации активов РФ

Германия, Франция, Италия и Евросоюз (ЕС) выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. Об этом 28 декабря сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения», — говорится в публикации.

По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады. Вашингтон также обозначил и дату, к которой следует подготовить свои варианты, — 24 февраля 2024 года.

Так, рабочие группы США должны рассмотреть правовую сторону вопроса, а также снижение рисков и метод применения такой политики. Кроме того, как отметила газета, им также важно проработать варианты того, как лучше направить поддержку Украине.

При этом Великобритания, Франция и ЕС подчеркнули, что конфискованных активов не хватит для покрытия потребностей Киева в восстановлении страны, а сами деньги не должны идти в ущерб финансовой поддержки в 2024 году.

Ранее, 25 декабря, политолог Павел Рыжевский в беседе с «Известиями» отметил, что конфискация Западом замороженных российский активов для дальнейшей передачи Киеву является антинародной политикой. По его словам, если речь пойдет о передаче частных российских активов, то это создаст серьезный прецедент и подорвет веру в доллар по всему миру.

В тот же день кандидат экономических наук, доцент МГГЭУ, член общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко заявила, что если ЕС придумает способ конфисковать замороженные российские активы для дальнейшей передачи их Украине, то России будет сложно ответить на это симметрично, поскольку в данном случае будет создан прецедент противостояния с частным бизнесом.

21 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран. В этот же день депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов сказал, что симметричный ответ может быть разным, вплоть до отчуждения какой-то государственной собственности недружественных стран, если она находится в России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.