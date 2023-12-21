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В Госдуме рассказали об ответе на возможную конфискацию активов страны Западом

Депутат ГД Кирьянов рассказал о способах России ответить на конфискацию активов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов высказался в четверг, 21 декабря, какие действия может предпринять Россия в случае конфискации ее активов Западом.

«У нас есть уже система, когда те доходы, которые как бы закреплены за фирмами западного происхождения, лежат на специальных счетах и есть затруднения с выводом — по этим доходам пройдем», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

По словам политика, симметричный ответ может быть разным, вплоть до отчуждения какой-то государственной собственности недружественных стран, если она находится в России.

«И, конечно, работа с теми компаниями, которые в своей материнской юрисдикции принадлежат недружественным странам», — добавил он.

Кирьянов подчеркнул, что в РФ внимательно следят за всеми инициативами западных политиков относительно судьбы российских активов.

«Западные страны демонстрируют абсолютный правовой нигилизм, и это серьезно подрывает доверие к их экономикам», — заключил парламентарий.

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Накануне Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. По данным газеты, с подобным предложением американские чиновники недавно обратились к странам «большой семерки» (G7). Его авторы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным, передает НСН.

Кроме того, в тот же день Генпрокуратура ФРГ подтвердила подачу ходатайства в суд о конфискации российских активов на сумму более €720 млн. В ведомстве заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне, передает ИА «Регнум».

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 21 декабря, что в случае конфискации замороженных в Европе российских активов РФ примет зеркальные меры, передает RT.

Глава Минфина уточнил, что в России достаточно активов, которые заморожены, находятся и на счетах так называемых С. К ним относятся российские обязательства по бумагам, дивидендам, и те, что составляют обязательства страны перед иностранными контрагентами из недружественных стран, уточняется на сайте kp.ru.

До этого, 12 декабря, Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ).

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов, по результатам которых чистая прибыль будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

В начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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