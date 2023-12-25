Экономист рассказала о возможностях ответа РФ на конфискацию активов

Если Евросоюз (ЕС) придумает способ конфисковать замороженные российские активы для дальнейшей передачи их Украине, России будет сложно ответить на это симметрично, поскольку в данном случае будет создан прецедент противостояния с частным бизнесом. Таким мнением 25 декабря в разговоре с «Известиями» поделилась кандидат экономических наук, доцент МГГЭУ, член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ Инна Литвиненко.

Эксперт напомнила, что сейчас ЕС находится в поиске нормативно-правовой базы, которая позволила бы странам объединения легитимно использовать российские активы в помощь Киеву, чтобы не возникло никаких вопросов ни со стороны России, ни со стороны других государств. Однако в случае, если европейским лидерам удастся это сделать, у РФ могут возникнуть проблемы с тем, чтобы ответить на это симметрично, поскольку на территории ЕС заморожены государственные и частные российские активы, а на территории России — частные, то есть принадлежащие частным компаниям, инвесторам, физлицам.

«Если такая ситуация произойдет и России придется ответить симметрично, то это уже создается прецедент противостояния с частным бизнесом — не с правительствами европейских стран, а с частным бизнесом, то есть России будет сложнее ответить аналогично», — отметила Литвиненко.

При этом экономист указала, что пока что всё это является лишь угрозами со стороны ЕС, так как на территории Европы по-прежнему не смогли найти законодательную базу для конфискации активов.

Ранее, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов Россия примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран. В этот же день депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов сказал, что симметричный ответ может быть разным, вплоть до отчуждения какой-то государственной собственности недружественных стран, если она находится в России.

За день до этого Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. По данным газеты, с подобным предложением американские чиновники недавно обратились к странам «Большой семерки» (G7). Его авторы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным, передает НСН.

Кроме того, Еврокомиссия 12 декабря утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка. В этот же день Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов. По их итогам чистая прибыль от использования российских замороженных активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.