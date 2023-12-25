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Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
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Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву

Политолог Рыжевский: конфискация активов РФ создаст прецедент на Западе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Конфискация Западом замороженных российский активов для дальнейшей передачи Киеву является антинародной политикой. Как отметил политолог Павел Рыжевский в беседе с «Известиями» 25 декабря, помимо прочего, это будет являться серьезным сигналом и для инвесторов западных стран.

По словам Рыжевского, если речь пойдет о передаче частных российских активов, то это создаст серьезный прецедент и подорвет веру в доллар по всему миру, так как по примеру РФ могут быть изъяты иностранные активы любых западных государств.

«Возмутительная вещь, потому что здесь уже идет не антигосударственная политика, а антинародная, то есть тот высокий постулат — защита частного права, свобода частной жизни — это всё будет попрано. Если они действительно на это решатся, то будет беспрецедентный случай, когда уже даже не государства разбираются, а когда частных людей в массовом порядке притесняют. Это будет достаточно серьезным сигналом для инвесторов, для мировой общественности, что в этих регионах такое законодательство и правительство, которое может отобрать даже частные активы, несмотря на права, законы и обязательства», — подчеркнул политолог.

Он добавил, такие действия запустят и без того существующий процесс недоверия к американской системе и станут чреваты для самих конфискаторов.

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Ранее, 20 декабря, издание Financial Times сообщило о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

В ответ на это министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации РФ примет симметричные ответные меры.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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