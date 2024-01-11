В США сообщили о поддержке Белым домом конфискации российских активов на $300 млрд

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины. Об этом 10 января сообщило агентство Bloomberg.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в меморандуме Совета национальной безопасности США, который изучило агентство.

Отмечается, что поддержка этого шага Байденом возникла после того, как представители Республиканской партии в конгрессе заблокировали финансирование Киева на сумму более $60 млрд после неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта.

Теперь Белому дому необходимо заручиться поддержкой нового законопроекта в конгрессе. При этом, как сообщает издание, администрация президента хочет согласовать этот шаг с европейскими союзниками по G7, так как в Европе хранится около $200 млрд замороженных активов РФ и там изначально идея конфискации в одностороннем порядке была воспринята прохладно.

«Вместе с нашими партнерами по «большой семерке» мы изучаем все варианты, соответствующие нашим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России», — цитирует агентство заявление Госдепартамента США.

Ранее, 9 января, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты еще не приняли решение по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Украине. По словам Йеллен, лидерам G7 предстоит не только оценить риски, но и отыскать возможности для их снижения. Она заявила, что прежде всего необходимо добиться согласования таких действий в правовом поле на международном уровне.

Ранее, 2 января, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что конфискация замороженных на Западе российских активов только улучшит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы США и Европы, находящиеся в России.

28 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

До этого, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Накануне, 20 декабря, Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.