Реклама
Прямой эфир
Мир
Не менее 11 человек пострадали в результате взрыва в отеле в Техасе
Общество
В СФ предложили создать цифровую платформу для контакта работодателей и студентов
Мир
В Финляндии сообщили о намерении сохранить закрытыми КПП на границе с Россией
Армия
Российские военные нанесли урон противнику благодаря перехвату дрона ВСУ
Общество
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества
Общество
Трое пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализированы
Мир
В Японии сгорела резиденция экс-премьера Какуэя Танаки
Происшествия
Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью
Мир
Шольц призвал ЕС активизировать усилия по военной поддержке Украины
Общество
В Белгороде из-за обстрелов ВСУ оказалось повреждено около 1 тыс. помещений
Общество
Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области возросло до 16
Мир
Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции
Происшествия
Мирная жительница ранена в Горловке при обстреле со стороны украинских войск
Происшествия
Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии в электросетях
Происшествия
Два украинских беспилотника сбиты в Климовском районе Брянской области
Сюжет:

Министр финансов США заявила об отсутствии решения по конфискации активов РФ

0
Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США еще не приняли решение конфисковать суверенные активы России для использования их в качестве финансовой помощи Украине. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего выступления в Вене, штат Вирджиния. Ее цитирует агентство Bloomberg в понедельник, 8 января.

«Лидеры «большой семерки» попросили разработать варианты и изучить этот вопрос, а также оценить их, насколько существуют риски. <…> Но, конечно, никакого решения принято не было», — сообщила она.

По словам Йеллен, лидерам G7 предстоит не только оценить риски, но и отыскать возможности для их снижения. Она заявила, что прежде всего необходимо добиться согласования таких действий в правовом поле на международном уровне.

Процентный подход: Запад не придумал способ конфисковать российские активы
Законного механизма в ЕС и США нет, поэтому дискутируют хотя бы об изъятии доходов

Ранее, 2 января, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что конфискация замороженных на Западе российских активов только улучшит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы США и Европы, находящиеся в России.

28 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что Германия, Франция, Италия и Евросоюз выразили сомнения в законности идеи США конфисковать замороженные активы РФ в $300 млрд. По данным газеты, США выдвинули предложение рабочим группам стран G7 изучить способы конфисковать активы РФ при поддержке Великобритании, Японии и Канады.

До этого, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации ЕС российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах «С», в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Накануне, 20 декабря, Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024