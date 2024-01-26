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МИД РФ указал на незаинтересованность Запада в разрешении конфликта на Украине

МИД РФ: США и страны НАТО не заинтересованы в разрешении конфликта на Украине
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Фото: TASS/IMAGO/Manuel Geisser
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США и НАТО не проявляют ни малейшего интереса в справедливом урегулировании конфликта на Украине, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 26 января.

Вашингтон поддерживает «безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО» на постсоветское пространство. Это и спровоцировало конфликт вокруг Украины, заявили в МИД РФ.

«Россия не стала мириться с использованием киевского режима в качестве инструмента для создания прямых угроз безопасности непосредственно на наших границах. В ответ на предпринятые нами меры по защите своего внешнего контура США и их союзники развязали тотальную гибридную войну в целях политико-экономического удушения России и нанесения нам «стратегического поражения» на поле боя», — указано в публикации.

Как отметили в МИД РФ, это публично заявленная Западом стратегия.

«США и НАТО не проявляют ни малейшей заинтересованности в справедливом урегулировании нынешнего конфликта. Там явно не готовы к учету российских озабоченностей и серьезной работе над устранением фундаментальных противоречий. Наоборот: Запад нацелен на эскалацию украинского кризиса, что и создает сейчас основные стратегические риски, так как подобный курс чреват скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, деструктивная политика США привела к «глубокой деградации российско-американских отношений» и коренному изменению обстоятельств в области безопасности.

«Именно американская сторона «заморозила» двусторонний стратдиалог под предлогом «неблагоприятного военно-политического фона», — подчеркнули в МИД РФ.

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В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала государствам — членам Североатлантического альянса осознать необходимость пересмотра их враждебного подхода к России и отхода от курса на вредоносную экспансию блока на восток.

Ранее в этот день представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что ведомство считает НАТО ходячей военной машиной, которая сеет беспорядок в мире. Официальный представитель китайского минобороны подчеркнул, что в последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, использует несуществующую угрозу, которая исходит от Китая, чтобы провоцировать блоковое противостояния.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на максимальный уровень антироссийского курса западных стран в данный момент. По его словам, это доказывают проводимые НАТО масштабные учения Steadfast Defender 2024.

23 января члены новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» — бывший дипломат Михаэль фон дер Шуленбург и бывший депутат немецкого бундестага Фабио Де Маси — раскритиковали НАТО и выступили за прекращение огня и переговоры по Украине. В частности, Шуленбург назвал причиной начала специальной военной операции России запланированное расширение альянса на украинскую территорию.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить влияние и выйти за географические рамки своей деятельности.

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