Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной

Министерство обороны Китая считает НАТО ходячей военной машиной, которая сеет беспорядок в мире. Об этом заявил официальный представитель китайского минобороны У Цянь на брифинге, комментируя выступление генсека альянса Йенса Столтенберга об угрозах, якобы исходящих от КНР. Слова Цянь приводит «РИА Новости» 25 января.

«Мы обратили внимание на неподобающие заявления генерального секретаря НАТО по поводу Китая. Будучи региональной военной организацией, НАТО развязывало войны и участвовала в них с момента своего создания», — отметил он.

Официальный представитель китайского минобороны подчеркнул, что в последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, использует несуществующую угрозу, которая исходит от Китая, чтобы провоцировать блоковое противостояния. Также НАТО, по словам Цянь, ставит под угрозу региональную безопасность.

«НАТО — это ходячая «военная машина», и, где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки», — подытожил он.

Ранее, 16 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе указал на то, что Североатлантический альянс должен реагировать на происходящее в Азиатском регионе, намекнув на угрозы, которые якобы исходят от Китая. Генсек отметил, что НАТО — это трансатлантический альянс и останется им, но, по его словам, трансатлантическое пространство сталкивается с глобальными угрозами, которые исходят от Азии, а такие угрозы имеют значение и в Европе. Он добавил, что Китай «подходит все ближе к нашим дверям».

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить влияние и предпринимают попытки выйти за рамки своей деятельности. По его словам, США втягивают страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе для создания там новых военно-политических блоков с участием стран региона.

Кроме того, в начале октября Bloomberg писало, что США углубляют сотрудничество в сфере разведки со странами Азии, стремясь противостоять Пекину. Источники агентства рассказали, что администрация президента США Джо Байдена разработала ряд отдельных, но пересекающихся партнерских отношений в Азии, в том числе соглашение об обмене разведданными с группировкой QUAD: США, Индия, Япония и Австралия. Кроме того, сеть соглашений включает трехстороннее партнерство между США, Японией и Южной Кореей, а также партнерство, охватывающее США, Японию и Филиппины.