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Bloomberg заявило о сотрудничестве в разведке США и Азии для борьбы с КНР

Bloomberg: США расширяют сотрудничество в области разведки с Азией для борьбы с Китаем
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Фото: Global Look Press/CIA
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США углубляют сотрудничество в сфере разведки со странами Азии, стремясь противостоять Пекину и сдерживать китайские кибератаки. Об этом 5 октября сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источников, администрация президента США Джо Байдена разработала ряд отдельных, но пересекающихся партнерских отношений в Азии, в том числе соглашение об обмене разведданными с группировкой QUAD: США, Индия, Япония и Австралия.

Сеть соглашений также включает трехстороннее партнерство между США, Японией и Южной Кореей, а также партнерство, охватывающее США, Японию и Филиппины.

Также предполагается усиление двустороннего обмена информацией с Японией, Индией и Вьетнамом. Основным направлением этого сотрудничества источники назвали повышение устойчивости к китайским действиям в интернете.

Усилия американской администрации являются частью более широкой программы по углублению связей в регионе на фоне растущей тревоги по поводу угрозы со стороны Пекина.

«Связь с разведкой может послужить важным фактором увеличения силы», — сказал специалист по этой теме в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Дэниел Байман.

В офисе директора национальной разведки отказались комментировать информацию.

По данным US News & World Report, в конце прошлого года Индия смогла отразить китайское военное вторжение в Гималаи благодаря усилению обмена разведданными с военными США, отмечается в публикации.

В августе посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) направлены против России и Китая. США уже сформировали в регионе военный блок AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) и создали механизм QUAD, уточнил дипломат.

По его словам, Вашингтон манипулировал НАТО для раздувания так называемой китайско-российской угрозы. В итоге Белым домом был создан предлог для продвижения НАТО в АТР. Посол Китая также призвал Токио не поддерживать расширение военного блока.

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В декабре 2022 года индийские солдаты в районе Янцзы города Таванг (индийский штат Аруначал-Прадеш) предотвратили пересечение границы страны подразделениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В том же месяце в этом районе в ходе столкновения между войсками Индии и КНР несколько индийских солдат получили ранения. Между сторонами произошла перестрелка, во время которой индийские солдаты получили травмы.

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