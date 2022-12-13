Глава МО Индии сообщил о попытке армии Китая пересечь границу страны

Индийские солдаты 9 декабря смогли предотвратить пересечение границы страны подразделениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил 13 декабря глава оборонного ведомства Индии Раджнатх Сингх, его слова приводит Times of India.

«9 декабря в районе Янцзы города Таванг войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вторглись и попытались нарушить статус-кво. Эта попытка была решительно пресечена нашими войсками. Наши войска мужественно остановили вторжение НОАК на нашу территорию и заставили их вернуться на свой пост», — сказал он в ходе своего выступления в парламенте.

Ранее, 12 декабря, в ходе столкновения между войсками Индии и КНР в секторе Таванг (индийский штат Аруначал-Прадеш), несколько индийских солдат получили ранения. Между сторонами произошла перестрелка, во время которой индийские солдаты получили переломы конечностей.

Это не первый раз, когда в районе Аруначал-Прадеша происходит столкновение между сторонами. Так как граница между странами там четко не определена, индийские и китайские войска часто конфликтуют друг с другом во время патрулирования территории.

Аналогичный инцидент произошел в октябре 2021 года. Как сообщала газета The Indian Express, стычка индийских пограничников с китайскими произошла после того, как более 100 солдат Народно-освободительной армии Китая в секторе Таванг вторглись на территорию, которую Индия считает своей.