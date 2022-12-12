Несколько солдат Индии были ранены при стычке с китайскими военными

Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло недалеко от границы двух стран, в секторе Таванг (индийский штат Аруначал-Прадеш). Несколько индийских солдат получили ранения, сообщила 12 декабря газета The Hindu со ссылкой на источники в МИД страны.

По данным издания, инцидент произошел 9 декабря. По словам одного из представителей внешнеполитического ведомства, «ранений на китайской стороне было намного больше, чем на индийской». Между тем в подробности произошедшего дипломатические собеседники издания вдаваться отказались.

Однако согласно информации другого источника, между сторонами произошла перестрелка, во время которой индийские солдаты получили переломы конечностей. В настоящее время они находятся в больнице и идут на поправку. По его словам, во время столкновений присутствовало около 600 солдат со стороны Китая.

Это не первый раз, когда в районе Аруначал-Прадеша происходит столкновение между сторонами. Так как граница между странами там четко не определена, индийские и китайские войска часто конфликтуют друг с другом во время патрулирования территории.

Аналогичный инцидент произошел в октябре 2021 года. Как сообщала газета The Indian Express, стычка индийских пограничников с китайскими произошла после того, как более 100 солдат Народно-освободительной армии Китая в секторе Таванг вторглись на территорию, которую Индия считает своей.